Communale au Bénin : La Céna délivre un récépissé provisoire à l’Upr

La Commission électorale nationale autonome (CENA), ce lundi 3 novembre 2025, a procédé à la remise du récépissé provisoire de dépôt de candidatures au parti Union Progressiste le Renouveau (UPR), premier à remplir l’ensemble des formalités exigées. L’annonce officielle a été faite sur la page Facebook de la CENA.

La cérémonie s’est déroulée dans la matinée, en présence du Directeur général des élections, Abou Adam Soulé, qui a remis le document — enregistré sous le numéro 2025/001/CENA/PT/RAP/DGE/SP — au Secrétaire général de l’UPR, Gérard Gbénonchi. Ce dernier était accompagné de la Directrice de la communication, Anique Djimadja, et de Paul Douakoutché, membre du Bureau politique du parti.

Une étape clé du processus électoral

Le récépissé provisoire atteste de la conformité et de la complétude des dossiers déposés par l’UPR. Il s’agit d’une validation administrative importante, en attendant la publication officielle par la CENA de la liste définitive des partis autorisés à concourir. Ce document marque donc la première reconnaissance formelle de la participation de l’UPR au scrutin communal de janvier 2026.

Au nom du président du parti, Joseph Fifamin Djogbénou, Gérard Gbénonchi a salué le travail méticuleux du Comité technique national de traitement des candidatures, tout en exprimant sa gratitude à la CENA et à ses équipes techniques pour leur rigueur et leur disponibilité. Il a réaffirmé l’engagement du parti à « apporter dans les délais requis tous les compléments d’informations demandés », preuve de la volonté de l’UPR d’évoluer dans un cadre de transparence et de conformité institutionnelle.