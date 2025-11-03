Cotonou Comedy Festival : le Bénin entre dans la cour mondiale du rire

La première édition du Cotonou Comedy Festival se déroulera du 1ᵉʳ au 6 décembre 2025. Porté par l’Agence de développement des arts et de la culture (Adac) en partenariat avec le Groupe Jokenation, cet événement d’envergure internationale ambitionne de faire de Cotonou une capitale africaine du rire et un pôle majeur de l’économie du spectacle.

Né d’une convention signée le 8 avril 2025 entre le gouvernement béninois et Jokenation, organisateur du prestigieux Montreux Comedy, le festival s’inscrit dans une dynamique de professionnalisation de la scène humoristique africaine. Son objectif est de positionner le Bénin comme la référence continentale de l’humour, révéler les talents béninois et africains et faire rayonner la créativité du continent à l’international.

La programmation de cette première édition se veut ambitieuse et diversifiée. Les 1er et 2 décembre à l’Institut français du Bénin, un cycle de masterclass dédié aux femmes et une table ronde exploreront le sentiment d’identité africaine à travers l’humour. Le 4 décembre, le Dôme de l’hôtel Sofitel Marina Cotonou accueillera une soirée de gala avec trois humoristes de renommée mondiale. Le 5 décembre, la soirée « Mikwabo » mettra à l’honneur les meilleurs humoristes béninois et africains au Palais des Congrès, avant de céder la place le 6 décembre à la soirée « Welcome Black », dédiée aux artistes internationaux et à la thématique de l’afro-descendance et des diasporas. Parallèlement, un village du rire s’installera les 5 et 6 décembre au Palais des Congrès, offrant au public un espace festif avec spectacles gratuits, aftershows, musique live et street food.

Au-delà du divertissement, le Cotonou Comedy Festival se veut un levier culturel et économique pour le pays. En promouvant l’identité culturelle béninoise par le rire, il contribue à la cohésion sociale, au rayonnement international du Bénin et à l’attractivité touristique de Cotonou. Ce rendez-vous, appelé à devenir annuel, aspire à s’imposer comme le grand carrefour de l’humour africain, à l’image du Montreux Comedy en Suisse.