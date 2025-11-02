DJ Chicken : le célèbre influenceur nigérian battu par la foule après un accident

Le disc-jockey et influenceur nigérian DJ Chicken a une nouvelle fois attiré l’attention, cette fois pour un incident survenu à Sagamu, dans l’État d’Ogun. Une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux le montre impliqué dans un accident de la route ayant blessé deux personnes, avant qu’il ne soit pris à partie par des témoins en colère.

Une confrontation tendue après un accident

Selon plusieurs témoins, DJ Chicken aurait percuté une moto transportant une femme, provoquant la chute des deux occupants. Les passants, furieux, l’auraient forcé à s’asseoir sur le bord de la route, estimant qu’il tentait d’échapper à ses responsabilités. Certains ont affirmé qu’il conduisait sous l’influence de l’alcool, bien que cette accusation n’ait pas été confirmée par les autorités locales.

La scène, capturée et diffusée sur le réseau X (ancien Twitter), a suscité de nombreuses réactions, plusieurs internautes rappelant que ce n’était pas la première fois que le TikToker faisait parler de lui pour des incidents liés à la route. D’autres ont évoqué son attitude provocatrice habituelle, souvent perçue comme un facteur aggravant lors de ses confrontations publiques.

Un parcours marqué par les polémiques

DJ Chicken, connu pour son ton tranchant et ses vidéos controversées, a déjà été au centre de multiples querelles avec des artistes de premier plan comme Wizkid ou Olamide. Ses propos jugés offensants envers Davido et son épouse Chioma avaient également déclenché un tollé en ligne.

Cette succession d’épisodes lui a valu une réputation sulfureuse dans le milieu du divertissement nigérian, où son influence se mêle souvent à la controverse. Malgré cela, il continue de fédérer une large audience sur les réseaux sociaux, où chaque nouvelle apparition attire des milliers de vues.

L’incident de Sagamu vient ainsi s’ajouter à une série de déboires qui entretiennent l’image d’un artiste aussi populaire que contesté. Si aucune information officielle n’a encore été publiée sur l’état des victimes ou d’éventuelles poursuites, l’épisode montre une nouvelle fois les tensions récurrentes entre célébrités du web et opinion publique au Nigeria.