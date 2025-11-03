Donald Trump : après un an, voici ce que pensent les Américains de lui

Un an après son retour à la présidence, Donald Trump reste au centre des débats parmi les citoyens américains. Ses décisions rapides et sa façon de diriger attirent autant d’admiration que de critiques, et les derniers sondages permettent de dresser un portrait plus précis de la perception qu’ont les Américains de sa présidence.

La perception de Trump par les électeurs

Selon les chiffres d’ActiVote, la cote d’approbation de Donald Trump a progressé légèrement au cours des derniers mois, passant de 43,5 % à 46 %, tandis que son taux de désapprobation a reculé de 51,5 % à 50,6 %. Sa cote nette reste négative, à –4,6 %, mais représente une amélioration notable par rapport aux évaluations précédentes. Cette hausse modeste est surtout portée par les électeurs centristes, dont la cote nette positive de 11 points contribue à stabiliser l’image du président au sein de la population. Néanmoins, la majorité des enquêtes situent toujours son taux d’approbation dans le négatif, entre –1 et –18 points, confirmant que son image reste polarisée.

Le soutien reste néanmoins concentré dans un groupe bien défini : des hommes, vivant majoritairement en zones rurales, âgés de plus de 50 ans, blancs et disposant d’un niveau d’études courtes ou intermédiaires. Les partisans républicains affichent toujours un soutien très marqué, tandis que la gauche demeure fortement critique. Ces tendances montrent une popularité qui progresse lentement mais reste fortement polarisée.

Gouvernance depuis le retour à la Maison Blanche

Depuis janvier 2025, Donald Trump a mis en place une politique centrée sur un contrôle renforcé de l’exécutif et une exécution rapide de ses projets. Il a réorganisé certaines agences fédérales, limité certaines pratiques administratives, relancé la production d’énergie nationale et maintenu des mesures migratoires strictes, comme le report de l’accueil de réfugiés et la modification des conditions de citoyenneté pour les enfants de parents non‑citoyens. Ces actions montrent une volonté de consolider son autorité et d’orienter la gestion du pays selon ses priorités.

Ces initiatives expliquent en partie le contraste observé dans les sondages. Les électeurs conservateurs et ruraux considèrent ces mesures comme des signes de fermeté et d’efficacité, tandis que les populations urbaines et progressistes continuent de critiquer ses choix. L’augmentation modeste de son taux d’approbation reflète donc un soutien limité mais ciblé, qui ne suffit pas à neutraliser la forte opposition qu’il rencontre dans d’autres segments de la société.