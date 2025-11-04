Elon Musk face à de la résistance pour son énorme rémunération de 1000 milliards

Alors qu’Elon Musk fait des pieds et des mains pour convaincre les investisseurs et actionnaires du groupe Tesla de voter en faveur du plan de rémunération de 1 000 milliards de dollars reversés sur les dix prochaines années, à condition toutefois que certains objectifs soient atteints.

Si nombreux sont ceux qui vont voter en faveur de cette résolution, le Fonds souverain Norvégien a annoncé qu’il s’opposerait à ce texte, dans les semaines à venir. Le coup est dur pour Musk car le FSN détient plus de 1 700 milliards de dollars d’actifs au total et 1.12% du capital de Tesla.

Le fonds norvégien dit non

Son image d’excellent gestionnaire en fait un fond particulièrement réputé et respecté. La décision du fonds devrait être officialisée le 6 novembre prochain, date à laquelle le vote aura lieu, pour ou contre ce vaste plan de rémunération. Or, si ce plan n’est pas accepté, Le milliardaire a ouvertement menacé de quitter l’entreprise, estimant qu’il s’agissait là d’un juste retour des choses à son endroit.

Mais le Fonds norvégien se base sur les retours des analystes qui estiment qu’en cas d’acceptation de ce projet de rémunération, la participation d’Elon Musk au sein de Tesla devrait croitre d’environ 29% (si tous les objectifs fixés sont atteints). Cela impacterait alors les “petits investisseurs”, qui verraient, eux, leur participation au sein de l’entreprise être particulièrement réduite. Leur impact sur les prochaines décisions serait donc considérablement moins élevé et l’entreprise sera gérée d’une main de maître par Musk qui ne laisserait alors que peu de place aux voix opposantes.

Crainte de voir Musk s’éparpiller

Cependant, le forcing de Musk auprès des actionnaires, ses récentes prises de position politique ainsi que son intérêt grandissant pour d’autres projets, comme X ou SpaceX, ont impacté son image. Nul ne sait vraiment si Elon Musk est aujourd’hui encore totalement concerné par l’entreprise ou non, ou s’il souhaite a contrario continuer son chemin en politique, après avoir un temps eu l’idée de lancé sa propre force baptisée America Party.