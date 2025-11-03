Forbes : classement des 5 stars décédées qui ont généré le plus de revenus en 2025

Certaines célébrités continuent de générer des revenus considérables même après leur disparition. En 2025, Forbes dresse le classement des stars dont l’héritage reste financièrement puissant, montrant l’importance durable de leur œuvre.

Des revenus records pour des icônes universelles

Michael Jackson reste en tête du classement, ayant généré 105 millions de dollars sur les douze derniers mois. Une grande partie de ce revenu provient de la vente, en 2024, d’une moitié de son catalogue musical à Sony Music pour environ 600 millions de dollars. Le « Roi de la pop » demeure une icône incontournable, dont les titres et les droits liés continuent de produire des gains considérables.

Dr. Seuss occupe la deuxième place avec 85 millions de dollars de revenus, principalement issus des ventes persistantes de ses livres pour enfants aux États-Unis. Ces chiffres montrent que ses ouvrages continuent de séduire un large public et de se vendre massivement, maintenant ainsi son influence culturelle et son impact commercial longtemps après son décès.

L’héritage des légendes musicales et littéraires

Juste derrière, Richard Wright et Syd Barrett, figures emblématiques du rock, ont chacun généré 81 millions de dollars. Leurs catalogues ont été achetés et gérés par différents groupes et investisseurs, garantissant une source de revenus stable. De son côté, The Notorious B.I.G., légende du rap de la côte Est, a rapporté 80 millions de dollars grâce à la vente partielle de son catalogue et à ses produits dérivés, confirmant la valeur continue de son héritage musical.

Forbes souligne que dix des treize premières places du classement sont occupées par des musiciens, qui, collectivement, ont rapporté plus de 540 millions de dollars en 2025. Ce rappel souligne la force des catalogues, droits d’auteur et produits dérivés qui assurent la pérennité financière et culturelle de ces légendes, des décennies après leur disparition.

Les 5 stars décédées qui ont généré le plus de revenus en 2025