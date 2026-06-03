Trois villes africaines figurent dans le top 20 mondial de l'art et de la culture selon Time Out 2026

Figurer dans le palmarès annuel de Time Out représente pour une ville une vitrine internationale susceptible d’attirer touristes, investisseurs culturels et institutions partenaires. Le Cap, Marrakech et Le Caire figurent cette année dans le top 20 des meilleures destinations culturelles mondiales, selon le classement publié le 13 mai 2026 par le magazine britannique Time Out. L’Afrique y est la seule région à placer trois villes dans ce palmarès, dont une dans le top 5.

Le Cap occupe la cinquième position mondiale, devançant Melbourne, São Paulo et Madrid. Marrakech prend la douzième place, Le Caire la seizième. Aucune autre région émergente ne compte autant de représentants : l’Amérique latine n’en place qu’une (São Paulo, 7ᵉ), l’Asie du Sud-Est également une (Chiang Mai, 19ᵉ).

Une méthodologie fondée sur l’avis des habitants

Le classement repose sur les réponses de 24 000 résidents interrogés dans plus de 150 villes à travers le monde, croisées avec l’évaluation de plus de 100 rédacteurs et experts culturels de Time Out. La note finale est calculée selon une pondération de 70 % pour le sentiment local et 30 % pour l’expertise éditoriale. Les critères couvrent musées, galeries, théâtre, musique live, festivals, art de rue et accessibilité financière de l’offre culturelle.

Cette édition 2026 marque le dixième anniversaire des classements Best Cities de Time Out, et la troisième année consécutive qu’un volet spécifiquement dédié à la culture est publié. Londres prend la tête du palmarès général, avec un taux d’approbation de 99 % parmi les habitants interrogés. Paris suit en deuxième position — seule ville du classement à enregistrer 100 % d’avis positifs de la part de ses résidents — devant New York, Berlin et Le Cap.

Le Cap, meilleur résultat africain depuis la création du classement

La présence du Cap en cinquième position constitue le meilleur résultat jamais enregistré par une ville africaine dans ce palmarès depuis son lancement en 2016. Time Out cite la richesse des scènes artistiques locales, la diversité des espaces culturels et la vitalité du calendrier événementiel de la ville.

Grace Beard, rédactrice voyage de Time Out, résume ainsi l’esprit du palmarès : « De Londres à Lisbonne, chaque ville retenue cette année propose des musées de référence et une scène de spectacle vivant dense, avec un agenda 2026 chargé en expositions et festivals. » La prochaine édition du classement Best Cities for Culture de Time Out est attendue au printemps 2027.