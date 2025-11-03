France : l'influenceur “Willy à la prod” dans la tourmente

Willy Douglas, plus connu sous le pseudonyme “Willy à la prod”, est un influenceur parisien qui s’est fait connaître en partageant des astuces et événements gratuits destinés à un large public. Très actif sur TikTok, il attire régulièrement des centaines de personnes pour des concerts ou rassemblements au cœur de la capitale. Son activité, jusque-là perçue comme ludique et conviviale, a récemment conduit à des complications judiciaires.

Une organisation qui dérape

En octobre 2025, Willy Douglas avait annoncé un concert gratuit du groupe L2B aux Halles. Prévu pour 800 spectateurs, l’événement a attiré plus de 2 000 personnes, provoquant son annulation et des heurts avec la police, qui ont conduit à huit interpellations. Ces incidents ont conduit le parquet de Paris à convoquer l’influenceur le 30 octobre pour avoir organisé un rassemblement sur la voie publique sans déclaration préalable, comme l’a rapporté RTL.

Avant d’être placé en garde à vue, Willy Douglas exprimait ses doutes sur les motifs de sa convocation, évoquant dans une vidéo TikTok le grand nombre de ses publications et l’impact qu’elles pouvaient générer dans Paris. Après sa comparution, le tribunal lui a interdit de se rendre dans le quartier des Halles et a suspendu temporairement son compte TikTok. Ces restrictions resteront effectives jusqu’au 23 avril 2026, date à laquelle il doit comparaître devant le tribunal, et toute violation pourrait entraîner une détention provisoire.

Entre popularité et restrictions légales

Cette situation montre les risques liés à la visibilité en ligne lorsque la mobilisation dépasse le cadre virtuel. L’influenceur, habitué à partager des plans et sorties culturelles, se retrouve désormais limité dans ses activités et sous contrôle judiciaire. La suspension de ses publications et l’interdiction de certains lieux montrent combien la responsabilité peut peser lorsqu’une popularité numérique se traduit par une forte présence dans l’espace public.

Pour l’instant, Willy Douglas doit attendre sa comparution devant le tribunal pour connaître l’issue de ces mesures, qui restreignent temporairement sa capacité à interagir avec son audience.