Gazoduc au Maghreb : l'Algérie maintient sa position face au Maroc

Le dossier énergétique entre l’Algérie et le Maroc demeure un sujet de blocage. Alger continue de refuser une remise en service du gazoduc Maghreb-Europe (GME) via le territoire marocain pour le transport de gaz vers le continent européen. Cette position a poussé Rabat à revoir son organisation énergétique afin de limiter sa dépendance aux flux acheminés auparavant par cette infrastructure.

Un pipeline emblématique des relations algéro-marocaines

Mis en service en 1996, le GME reliait l’Algérie à la péninsule Ibérique en traversant le Maroc. Ce passage permettait au royaume de profiter d’une partie du gaz transporté ainsi que de compensations financières liées à l’utilisation du corridor. L’arrêt du dispositif en 2021 a mis fin à ces avantages et a modifié l’équilibre régional du marché du gaz. L’Algérie privilégie depuis un acheminement direct vers l’Espagne via Medgaz, sans passer par son voisin.

Les démarches engagées par Madrid et d’autres partenaires visant à rétablir la circulation du gaz par cette voie n’ont pas abouti. Alger conserve la même ligne, et aucune évolution n’a été annoncée concernant une éventuelle reprise du transit par le Maroc.

Rabat organise un approvisionnement alternatif

Face à la fermeture du GME, le Maroc a revu sa stratégie énergétique. Une coopération mise en place avec l’Espagne permet d’utiliser le gazoduc en sens inverse : du gaz naturel liquéfié acheté par Rabat à l’étranger est d’abord transformé dans des installations espagnoles avant d’être dirigé vers le réseau marocain.

Parallèlement, Rabat a choisi de diversifier ses partenariats commerciaux. Un accord conclu en 2023 avec Shell prévoit des livraisons régulières de gaz liquéfié, afin de renforcer la sécurité d’approvisionnement du pays.

La décision algérienne de maintenir la fermeture du transit par le GME reste un marqueur de la situation diplomatique entre les deux voisins. Elle a conduit le Maroc à multiplier les options pour répondre à ses besoins énergétiques et réduire l’impact de l’arrêt du flux qui passait auparavant par son territoire.