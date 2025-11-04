Grandes fortunes : hausse record de 698 milliards $ pour le top 10 américain

Les dix plus grandes fortunes américaines ont vu leur patrimoine combiné progresser de 698 milliards de dollars en un an. Ce montant traduit une accélération de la concentration de richesse au sommet de l’échelle économique nationale. Il s’agit de l’équivalent de la richesse annuelle produite par un pays de taille moyenne, ou encore d’environ dix millions d’années de salaire moyen aux États-Unis.

Un sommet qui s’éloigne du reste de la population

La hausse enregistrée par ce groupe restreint provient en grande partie de la valorisation de participations dans de grandes entreprises cotées, notamment technologiques. Alors que ces patrimoines ont connu une augmentation rapide, une part significative des ménages américains gère un budget serré : près de 40 % de la population est classée dans la catégorie des faibles revenus. Cette situation limite l’épargne, l’investissement et la capacité à absorber les hausses de prix du logement ou de la santé.

Les données de la Réserve fédérale montrent que, sur plusieurs décennies, le 1 % des ménages les plus riches a accumulé un volume de richesse nettement supérieur à celui d’un foyer médian. L’écart s’est creusé progressivement, laissant une marge de manœuvre bien plus réduite aux ménages modestes. L’écart observé rappelle l’image de deux trajets parallèles : l’un se déplace sur autoroute sans ralentissement, l’autre avance sur une route chargée de feux rouges et de péages.

Les États-Unis, pôle mondial de grandes fortunes

Les États-Unis regroupent depuis longtemps un nombre important de milliardaires, souvent liés à des secteurs à forte valeur ajoutée. Cette présence contribue au poids économique du pays, tout en alimentant un contraste marqué avec la réalité quotidienne de millions de foyers. Ce rappel permet de situer la hausse récente dans un pays où les très grandes fortunes sont déjà nombreuses.

Cette progression s’accompagne d’indicateurs sociaux qui interpellent. Le rapport évoque un taux de pauvreté infantile élevé et une espérance de vie inférieure à celle observée dans plusieurs économies développées. Il mentionne également que les règles fiscales actuelles favorisent davantage les détenteurs de capitaux importants et les grandes entreprises, ce qui renforce la capacité d’accumulation au sommet de la pyramide patrimoniale.

Des effets visibles sur l’équilibre économique

L’évolution du patrimoine de ces dix personnes n’est pas sans conséquence sur l’économie du pays. Une concentration élevée des ressources financières entre quelques mains peut influencer les décisions d’investissement, l’accès au logement et l’évolution du marché du travail. Lorsque la richesse circule principalement au sein d’un groupe restreint, la mobilité sociale devient plus difficile pour les ménages qui ne disposent pas d’actifs générateurs de revenus.

Ce phénomène pose la question de l’équilibre entre dynamisme économique et cohésion sociale. Les autorités devront décider si les mesures en place encouragent suffisamment la diffusion de la richesse ou s’il est pertinent d’ajuster les leviers fiscaux et financiers pour réduire les écarts. L’enjeu porte sur la possibilité pour davantage de ménages de bénéficier de la croissance, et non uniquement ceux situés au sommet du classement patrimonial.