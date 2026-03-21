Afrique : top 5 des pays les plus heureux en 2026 selon le World Happiness Report

Le World Happiness Report 2026, rendu public le 19 mars par le Réseau des Nations unies pour les solutions en matière de développement durable, classe les niveaux de satisfaction de vie dans plus de 150 pays. En Afrique, plusieurs nations se distinguent par le bien-être subjectif de leurs habitants, mesuré à travers les déclarations directes des populations interrogées.

Île Maurice en tête avec 5,939 points

L’Île Maurice se positionne à la 73e place mondiale et occupe la première position en Afrique avec un score de 5,939 sur 10. Le pays figure régulièrement parmi les mieux classés grâce à sa stabilité politique, ses infrastructures et son niveau de développement humain. La Libye se classe 81e mondiale avec 5,731 points, tandis que l’Algérie atteint la 83e place mondiale avec 5,714 points.

Le Mozambique et le Gabon complètent ce top 5 avec respectivement 5,336 et 5,167 points, des pays dont la solidarité familiale et communautaire exceptionnelle compense les indicateurs économiques moins favorables.

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Méthodologie centrée sur la perception individuelle

Contrairement aux classements fondés sur des indicateurs économiques ou politiques, le World Happiness Report s’appuie exclusivement sur l’évaluation subjective du bien-être exprimée par les habitants eux-mêmes. Le réseau des Nations unies interroge des individus dans chaque pays pour mesurer leur satisfaction face à leur existence, sans intermédiaire d’analyse statistique externe.

Cette approche permet d’identifier les territoires où les citoyens déclarent vivre le plus pleinement, indépendamment de leurs conditions macroéconomiques ou de leur système politique. Le rapport publie son classement au niveau mondial depuis plus de dix ans, offrant un baromètre annuel du bien-être perçu à l’échelle planétaire.

Top 5 des pays africains les plus heureux en 2026