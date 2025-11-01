Hadj 2026 au Bénin : Le ministre Bakari dévoile les modalités

Le ministre des Affaires étrangères et président du Comité d’organisation et de supervision du Hadj (COS-Hadj), Olushegun Adjadi Bakari, a procédé, vendredi 31 octobre 2025 à Cotonou, au lancement officiel de l’édition 2026 du pèlerinage à La Mecque. L’événement s’est tenu en présence des ministres de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Séïdou, de la Santé, Benjamin Hounkpatin, de la directrice générale de l’Agence pour la gestion de la logistique des officiels (AGLO), Ghislaine Mensah, ainsi que de la représentante personnelle du chef de l’État pour les affaires du Hadj, Salamatou Soumanou.

Des innovations pour un pèlerinage mieux structuré

Dans la continuité des réformes engagées sous le gouvernement du président Patrice Talon, plusieurs innovations ont été annoncées pour l’organisation du Hadj 2026. L’objectif affiché est de rendre la participation des pèlerins béninois plus fluide, plus confortable et davantage conforme aux exigences spirituelles et logistiques du pèlerinage.

Désormais, chaque candidat au Hadj devra disposer d’un Numéro personnel d’identification (NPI) pour accéder à la plateforme numérique e-Hadj. Cette plateforme permettra une inscription directe et sécurisée, avec la possibilité d’effectuer le paiement des frais de participation via une société agréée. Autre nouveauté : la possibilité d’inscriptions groupées, afin de favoriser le regroupement familial sur les sites d’hébergement.

La durée du séjour en Arabie saoudite est ramenée à 20 jours, pour un pèlerinage plus concentré et mieux organisé. Par ailleurs, les encadreurs devront désormais signer un cahier des charges, la gestion de leur prise en charge étant assurée par l’AGLO.

Confort, restauration et transport : les acquis consolidés

Le ministre Olushegun Adjadi Bakari a confirmé le maintien et le renforcement des commodités introduites en 2025. Les pèlerins béninois seront hébergés à raison de quatre personnes par chambre, dans des hôtels situés à moins de trois kilomètres du Haram, aussi bien à La Mecque qu’à Médine.

Le Bénin conserve sa place dans la zone 4, avec un service de catégorie B, garantissant un cadre conforme aux standards sanitaires et spirituels exigés.

Autre mesure phare : la mise en place d’une cuisine exclusivement béninoise, dirigée par des cuisiniers nationaux, afin d’assurer une restauration saine et adaptée aux habitudes alimentaires des fidèles.

Le transport fera l’objet d’une coordination renforcée pour assurer ponctualité et sécurité, tandis que la bagagerie sera standardisée : chaque pèlerin recevra deux valises de 23 kg et une pochette administrative, aux couleurs nationales.

Un coût inchangé grâce à une subvention exceptionnelle

Malgré un contexte économique mondial difficile, le coût du Hadj 2026 reste fixé à 3 600 000 F CFA pour la catégorie standard. Ce maintien de tarif a été rendu possible grâce à une subvention de 370 millions F CFA accordée par l’État, soit 170 000 F CFA par pèlerin.

Selon le ministre Bakari, ce geste traduit « la sollicitude du chef de l’État Patrice Talon envers la communauté musulmane » et sa volonté de permettre au plus grand nombre de fidèles d’accomplir ce devoir sacré.

Le quota national reste fixé à 2 300 pèlerins. En clôturant la cérémonie, le président du COS-Hadj a invité les futurs pèlerins à se préparer « avec dévotion, humilité et gratitude », pour vivre une expérience spirituelle empreinte de paix et de discipline.