Il tue sa copine enceinte car elle refuse d'avorter et risque la peine de mort

L’affaire autour de Donovan Faison, reconnu coupable du meurtre de Kaylin Fiengo, prend une nouvelle dimension après la recommandation d’une condamnation à mort par les jurés. Le jeune homme de 23 ans fait face à l’une des sentences les plus sévères du système judiciaire américain.

Une décision rare et un dossier considérable

Onze jurés sur douze ont estimé que la peine capitale devait être appliquée dans ce dossier. La fixation de la peine est prévue pour le 5 décembre. Le ministère public a décrit un acte préparé avec méthode.

Au moment des faits, Kaylin Fiengo avait annoncé à Donovan Faison attendre un enfant, en lui transmettant deux tests de grossesse positifs. Il avait exprimé son refus et mis en doute la véracité de la grossesse. La police de Sanford a indiqué qu’il aurait été sous pression en raison d’une autre relation déjà entachée de suspicion d’infidélité.

Des faits de 2022 et éclairage juridique

Kaylin Fiengo, âgée de 18 ans, avait été retrouvée morte par balle dans son véhicule en novembre 2022 à Sanford, au nord d’Orlando. Une image d’échographie avait été retrouvée dans la voiture. Le rendez-vous fixé par Donovan Faison dans un parc de Sanford ce jour-là avait rapidement orienté les enquêteurs vers lui.

Aux États-Unis, la recommandation d’une peine de mort par les jurés ne constitue pas une décision définitive. Le juge doit confirmer ou ajuster cette recommandation. En Floride, la peine capitale peut être appliquée pour des crimes considérés comme particulièrement graves et intentionnels. Des informations supplémentaires sur le fonctionnement de la peine de mort dans cet État sont disponibles sur le site du Department of Corrections de Floride.

Il est fréquent que les condamnations à mort fassent l’objet d’appels. La décision attendue en décembre indiquera si la recommandation sera suivie, ce qui orientera les étapes judiciaires à venir pour Donovan Faison.