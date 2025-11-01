Industrie en Afrique : Dangote va investir un milliard $ au Zimbabwe

Aliko Dangote, l’homme d’affaires nigérian, envisage de lancer un projet industriel majeur au Zimbabwe. Après avoir développé des infrastructures massives dans plusieurs pays africains, il s’apprête à injecter un milliard de dollars dans le pays, une initiative qui pourrait marquer l’un des plus gros investissements privés au Zimbabwe. Cette annonce attire l’attention sur le rôle croissant du secteur privé dans l’économie locale.

Un complexe industriel multidimensionnel

Le projet prévoit la mise en place d’un ensemble industriel combinant charbon, ciment et production d’électricité. Pour rendre le plan attractif et viable, les autorités zimbabwéennes envisagent d’offrir des avantages tels que des concessions minières et des allègements fiscaux, ainsi que des facilités administratives pour accélérer la mise en œuvre. Ce type de dispositif montre la méthode de Dangote, qui associe souvent investissement et coopération étroite avec les gouvernements.

Le projet avait déjà fait l’objet de discussions en 2015 et 2018, sans résultat concret. Récemment, les discussions ont repris lors des assemblées d’Afreximbank à Abuja, où des échanges de haut niveau ont redonné de l’élan au dossier. Le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a adressé une invitation directe à Dangote, et les autorités se préparent à sa visite pour finaliser les principaux points de l’accord.

L’expérience africaine de Dangote

Depuis plus d’une décennie, Dangote mène des projets industriels de grande ampleur à travers l’Afrique, dans des secteurs comme le ciment, l’agro-industrie et l’énergie. Ses initiatives incluent souvent des usines intégrées, comme la Dangote Cement au Nigeria et au Sénégal, la raffinerie de sucre et d’huile de palme au Nigéria, ou encore la centrale électrique liée à ses cimenteries, qui produisent, transforment et distribuent, générant emplois et chaînes de valeur locales tout en réduisant la dépendance aux importations.

Cette expertise pourrait guider le développement du complexe zimbabwéen. Si l’investissement se concrétise, il pourrait soutenir la production industrielle locale, exploiter les ressources énergétiques et minières et créer des retombées économiques significatives. L’opération montre comment un projet privé bien structuré peut devenir un moteur concret pour l’économie d’un pays.