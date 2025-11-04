La Chine arrête le pasteur d'une église non autorisée

Alors qu’elle cherchait désespérément à avoir des nouvelles de son père, une jeune américaine de 31 ans a appris que celui-ci avait été arrêté par les forces de l’ordre chinoises. Selon les autorités, l’homme en question opérait comme pasteur au sein d’une église protestante, en Chine, et ce, de manière totalement illégale.

Une annonce qui sonne à la fois comme un soulagement et une vraie crainte pour Grace Jin Drexel. La jeune femme a effectivement pu avoir de ses nouvelles, mais craint désormais pour l’avenir de son paternel, alors que les autorités chinoises ont confirmé leur volonté de serrer la vise face aux groupes religieux non autorisés, et ce, peu importe la religion par ailleurs.

Une arrestation suite à une décision prise en 2018

L’opération est survenue le 10 octobre dernier, au sein d’une église fondée en 2007 et à laquelle quasiment 1.500 personnes seraient affiliés. Elle avait été dissoute en 2018 après qu’elle ait refusé d’installer des systèmes vidéos à reconnaissance faciale au sein des églises. Après cette dissolution, le groupe continuait d’opérer, clandestinement.

Réunions en ligne, rassemblements discrets à travers le pays, l’église en question effectuait quelques opérations, loin d’être de grande envergure. Les autorités ont cependant jugé qu’elle contrevenant aux ordres de la justice. Problème, Grace Jin Drexel rappelle que son père soufre de diabète de type 2 et qu’il pourrait bien ne jamais être soigné en prison.

Le pasteur, loin de sa famille depuis 7 ans déjà

En outre, les familles n’ont pas été autorisées à visiter les détenus. Le pasteur, interdit de quitter le territoire depuis sept ans, n’a plus revu sa famille, si ce n’est sa fille, une fois en 2020, qui a émigré aux États-Unis après les premières mesures de répression. Celle-ci était d’ailleurs restée ensuite bloquée 11 mois en Chine, ne pouvant rentrer chez elle, aux USA.