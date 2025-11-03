Mali : plus de 30 personnes arrêtées dans une affaire de carburant volé

Une opération coup de poing menée à Bamako ce week-end a levé le voile sur un réseau organisé de détournement de carburant, révélant l’ampleur d’un trafic qui mine depuis plusieurs semaines l’approvisionnement de la capitale. Selon Bamada, plus d’une trentaine de personnes ont été interpellées par les forces de sécurité, parmi lesquelles des gérants de stations-service, des pompistes et des chauffeurs de camions-citernes.

Un trafic bien rodé au cœur du circuit officiel

Les enquêtes policières, conduites discrètement ces dernières semaines, ont permis de mettre au jour un système minutieusement orchestré. Selon les premières conclusions, certains chauffeurs détournaient une partie du carburant transporté avant la livraison, avec la complicité d’employés de stations-service. Le produit volé était ensuite revendu à des particuliers ou à des commerçants du marché parallèle, souvent à prix cassé. Les perquisitions ont conduit à la saisie de plusieurs citernes dissimulées dans des quartiers périphériques de Bamako, prêtes à être écoulées illégalement.

Cette affaire illustre les failles d’un secteur où la corruption et le manque de contrôle favorisent la prolifération de trafics souterrains. Un responsable sécuritaire a évoqué une « industrie parallèle du carburant » capable de détourner chaque jour des milliers de litres destinés au réseau officiel. Pour de nombreux observateurs, cette opération marque un tournant dans la lutte contre la spéculation qui épuise l’économie et la patience des citoyens.

Une capitale à sec et une colère qui monte

Depuis plusieurs semaines, Bamako et plusieurs grandes villes du Mali sont frappées par une pénurie de carburant persistante. Les files interminables devant les stations, parfois dès l’aube, traduisent la gravité de la situation. Le litre d’essence se vend parfois au double de son prix habituel sur le marché informel.

Cette rareté, aggravée par la hausse des coûts d’importation et la désorganisation du réseau de distribution, a ouvert la voie à des réseaux opportunistes profitant du désarroi général. Pour les autorités, ces arrestations représentent une étape clé dans la tentative de rétablir l’ordre dans un secteur stratégique. Mais pour les consommateurs, la question reste entière : combien d’autres réseaux