Menaces contre le Nigeria : la Chine avertit les USA

Dans un contexte politique particulièrement tendu entre les USA et la Chine, Pékin est récemment monté au créneau pour mettre Washington en garde contre toute tentative d’ingérence en Afrique et notamment au Nigeria. La raison ? La sortie du président américain Donald Trump, sur une éventuelle opération militaire.

En effet, ce dernier a affirmé haut et fort que les États-Unis se réservaient le droit d’intervenir au Nigeria. Une sortie survenue sur fond d’allégations de persécutions contre les chrétiens dans ce pays d’Afrique de l’Ouest. Il est même allé jusqu’à accuser le pays de mener ce qu’il appelle un de « génocide chrétien« .

La Chine vient au secours du Nigéria

Naturellement, une telle sortie n’est pas du genre à calmer les esprits, notamment au cours de cette période complexe, marquée par de nombreux troubles internationaux. Le gouvernement chinois, à travers la voix de la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, a réaffirmé le soutien de Pékin au gouvernement nigérian dirigé par le président Bola Ahmed Tinubu.

La Chine a ensuite tenu rappeler que le président avait effectué de nombreux efforts pour aider le pays à atteindre un nouveau stade en matière de développement. De par cette sortie, la Chine rappelle indirectement au Nigeria qu’il est l’un de ses principaux partenaires en Afrique, insistant surtout sur la solidité de leurs relations diplomatiques et économiques face aux pressions extérieures.

L’Afrique, lieu d’influence pour la Chine

Enfin, à travers sa prise de parole, Mao Ning a dénoncé l’utilisation de prétextes religieux ou liés aux droits de l’homme pour justifier ces ingérences. C’est aussi pour Pékin un moyen de préserver sa présence sur place. La Chine a fait de l’Afrique l’un de ses principaux terrains de développement et d’investissement. Y perdre des marchés dans les mois à venir pour cause de présence accrue américaine pourrait avoir de lourdes conséquences économiques et politiques.