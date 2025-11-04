Menaces contre le Nigeria : Nicki Minaj critiquée pour son soutien à Trump

La récente prise de parole de Nicki Minaj sur des violences supposées contre des chrétiens au Nigeria a suscité un torrent de réactions. En saluant les propos de Donald Trump à ce sujet, la rappeuse s’est retrouvée au cœur d’une vive controverse, opposant défense de minorités religieuses et lecture politique de ses déclarations.

Soutien affiché et réaction du public

Nicki Minaj a exprimé publiquement son approbation envers les déclarations de Donald Trump, qui évoquait la possibilité d’une action américaine si les autorités nigériaines ne mettaient pas fin aux violences rapportées contre des chrétiens. La rappeuse a expliqué qu’aucune communauté ne devrait être visée en raison de sa foi et qu’elle soutenait toute prise de parole dénonçant de telles violences.

De nombreux fans ont exprimé leur désaccord, certains estimant que saluer les propos de Trump revenait à soutenir un camp politique qui, selon eux, a déjà tenu des discours considérés comme hostiles envers des minorités, notamment LGBTQ+. Un internaute lui a notamment reproché de ne pas voir que certains utilisent la religion pour marginaliser ceux qui composent une grande partie de son propre public, soulignant un sentiment de trahison. Ce décalage entre l’intention déclarée par l’artiste et la perception reçue a nourri l’ampleur des réactions

Une réponse aux critiques

En réaction aux critiques, elle a évoqué, dans une publication rapportée par Indépendant, des épisodes personnels qu’elle associe à des formes d’intimidation et de pression, mentionnant notamment des interventions policières chez elle qu’elle attribue à des motivations politiques. Selon elle, ces expériences auraient renforcé sa sensibilité face aux situations de persécution.

Cette polémique souligne combien les prises de parole d’une célébrité sur des enjeux internationaux peuvent rapidement devenir un terrain de débat entre convictions humanitaires et interprétations politiques. Elle interroge également sur la manière dont le public perçoit et réagit aux messages mêlant engagement personnel et positions publiques.