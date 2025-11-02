Meurtres de chrétiens : Tinubu est "prêt à rencontrer Trump"

La situation sécuritaire au Nigeria reste préoccupante, avec des violences visant des populations civiles. Les attaques contre les communautés chrétiennes ont attiré l’attention internationale et suscité des réactions de dirigeants étrangers. Face à ces défis, le président nigérian Bola Ahmed Tinubu pourrait prochainement échanger avec Donald Trump sur les mesures à prendre pour protéger les citoyens.

Une rencontre envisagée

Le président Tinubu se dit disposé à rencontrer Donald Trump dans les jours à venir. Selon un conseiller de la présidence nigériane, la réunion pourrait se tenir soit à la State House à Abuja, soit à la Maison Blanche. Aucun rendez-vous officiel n’a encore été confirmé, mais la rencontre devrait porter sur la coopération sécuritaire entre les deux pays.

Le conseiller a rappelé que l’administration Trump avait facilité la vente d’armes au Nigeria, ce qui a permis à son gouvernement d’obtenir des résultats tangibles dans la lutte contre les groupes armés. Les discussions devraient aussi aborder la nature des attaques : elles touchent non seulement les chrétiens mais également d’autres populations civiles, ce qui nécessite une analyse fine pour mieux coordonner la réponse sécuritaire.

Les chrétiens face aux violences

Depuis plusieurs années, les chrétiens au Nigeria subissent des attaques meurtrières dans certaines régions du nord et du centre, souvent attribuées à des milices armées ou des groupes extrémistes. Ces violences incluent des meurtres ciblés, des enlèvements de pasteurs et la destruction d’églises et d’écoles chrétiennes, provoquant le déplacement de nombreuses familles. Des milliers de morts ont été recensés, selon des ONG et rapports internationaux, ce qui a conduit Trump à désigner le Nigeria comme « pays de préoccupation particulière » pour la liberté religieuse.

La réaction américaine a également inclus des menaces de suspension de l’aide et la possibilité d’une action militaire si le gouvernement nigérian ne renforçait pas la protection des populations. Cette désignation a relancé le débat sur l’efficacité des mesures de sécurité et la nécessité d’une coopération plus étroite entre le Nigeria et les États-Unis pour faire face aux violences qui touchent les communautés chrétiennes et d’autres populations civiles.

Si elle a lieu, la rencontre entre Bola Ahmed Tinubu et Donald Trump pourrait offrir l’occasion de discuter des mesures de protection des chrétiens au Nigeria. Cette initiative place la question de la protection religieuse au cœur du dialogue diplomatique et pourrait avoir des répercussions immédiates sur la gestion des menaces sécuritaires au Nigeria.