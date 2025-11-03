Nigeria: Regina Daniels accuse Ned Nwoko d'avoir fait arrêter son frère et sa sœur

Regina Daniels, figure de Nollywood, et Ned Nwoko, homme politique et homme d’affaires nigérian, forment un couple très médiatisé depuis leur union. Leur mariage, suivi de près par le public et la presse, a souvent suscité des réactions en raison de leur différence d’âge et de l’exposition de leur vie privée. Malgré une image longtemps présentée comme stable, leur relation connaît depuis plusieurs semaines une série de tensions relayées sur les réseaux sociaux.

Il y a quelques heures, Regina Daniels a affirmé sur les réseaux sociaux que son époux, Ned Nwoko, aurait ordonné l’interpellation de deux de ses proches. L’actrice évoque une pression visant à la faire revenir dans un centre de désintoxication, ce qu’elle juge injustifié.

Accusations de pressions familiales

Selon la comédienne, son frère aîné et sa sœur auraient été arrêtés récemment. Elle dit craindre que sa jeune sœur puisse être concernée à son tour. Ces déclarations ont été formulées au cours d’une série de messages où Regina Daniels fait part d’un profond désarroi et demande du soutien. Elle estime que ces arrestations auraient pour but de la contraindre à accepter un suivi lié à une supposée addiction.

Regina Daniels affirme également que son image serait dégradée par des propos attribués à Ned Nwoko, qui l’aurait décrite comme dépendante à la drogue et impliquée dans des actes répréhensibles. L’actrice conteste ces accusations et assure vouloir protéger sa famille de toute atteinte qu’elle juge injustifiée.

Tensions déjà exposées publiquement

Ces nouveaux éléments surviennent après une vidéo largement relayée montrant Regina Daniels en larmes, disant ne plus supporter certaines attitudes au sein de son foyer. Après sa diffusion, Ned Nwoko avait évoqué des difficultés liées, selon lui, à des consommations d’alcool et de stupéfiants de son épouse, qu’il jugeait être au cœur de leurs différends. Il avait aussi mentionné des incidents impliquant des employés du couple et des dégâts matériels au domicile. La famille de Regina Daniels avait alors pris position publiquement, affirmant que l’actrice aurait subi des violences et des menaces. Son frère Sammy West avait soutenu cette version, donnant un écho national à l’affaire.

Les déclarations de Regina Daniels sur les réseaux sociaux ajoutent un nouveau volet à cette situation tendue, qui mêle désormais accusations croisées, plaintes familiales et interrogations sur de possibles pressions psychologiques. L’actrice dit vouloir préserver ses proches et refuse, pour l’instant, de se plier aux demandes qu’elle attribue à Ned Nwoko.

La situation pourrait évoluer si l’une des parties choisissait d’engager des procédures ou de fournir des éléments supplémentaires. Pour l’heure, les échanges se limitent à des affirmations publiques, tandis que l’attention reste portée sur les conséquences pour la famille et l’environnement personnel du couple.