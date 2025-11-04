Nigeria : un conseiller de Tinubu relativise les options de Trump

Les déclarations de Donald Trump concernant le Nigeria ont récemment attiré l’attention internationale. Le président américain a évoqué la possibilité d’une intervention militaire liée à des violences supposées ciblant des chrétiens, ce qui a suscité des réactions mesurées des autorités nigérianes.

La défense de l’autonomie nigériane

Dans une déclaration à la BBC, Daniel Bwala, conseiller du président Bola Tinubu pour la communication politique, a souligné que tout engagement militaire étranger devrait se faire en accord avec Abuja. Selon lui, intervenir sans coopération avec le gouvernement serait inacceptable sur le plan diplomatique. Il a rappelé que le Nigeria conserve le contrôle de ses affaires internes et que des opérations militaires unilatérales ne sont justifiées que si les autorités locales étaient impliquées dans la crise – ce qui n’est pas le cas. Bwala a également précisé que l’insécurité touche tous les habitants, indépendamment de leur religion, écartant ainsi les accusations de ciblage systématique des chrétiens.

Donald Trump avait laissé entendre qu’il pourrait suspendre l’aide américaine ou envisager une opération militaire pour protéger les chrétiens du Nigeria qui selon lui, sont ciblés par des attaques. Bwala a souligné que de telles menaces sont malvenues si elles ne reposent pas sur des faits vérifiés et un dialogue avec Abuja. Il a également rappelé que le pays a déjà bénéficié de coopération américaine, notamment via la fourniture d’armes pour la lutte contre Boko Haram, et que toute action future doit s’appuyer sur des évaluations fiables.

Une rencontre attendue pour clarifier les intentions

Bwala a exprimé l’espoir que la rencontre prochaine entre Tinubu et Trump permettra de dissiper les malentendus et de définir clairement les modalités d’un travail commun. Il a suggéré que certaines déclarations récentes de Trump avaient été interprétées de manière excessive et qu’un dialogue direct devrait permettre de préciser les attentes de chaque partie.

Pour le conseiller, le Nigeria demeure déterminé à préserver son autorité sur les questions de sécurité et à collaborer avec ses partenaires internationaux uniquement dans un cadre respectueux de sa souveraineté. Cette position souligne la volonté du pays de maintenir des relations constructives tout en gardant le contrôle de ses décisions stratégiques face aux menaces internes et externes.