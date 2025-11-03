Présidentielle en Guinée : Doumbouya se déclare candidat

Le général Mamadi Doumbouya a officiellement déposé sa candidature à l’élection présidentielle prévue pour le 28 décembre prochain. La Cour suprême guinéenne a clos ce lundi 3 novembre la période de dépôt des dossiers, scellant ainsi la participation du chef de la transition au scrutin qui marquera une étape cruciale pour le pays.

Un chef de transition désormais en lice

L’annonce, attendue, mais symboliquement lourde, confirme que celui qui dirige la Guinée depuis 2021 entend prolonger son rôle au sommet de l’État, cette fois par la voie des urnes. En choisissant de briguer la magistrature suprême, Mamadi Doumbouya franchit une ligne politique que de nombreux observateurs scrutaient depuis plusieurs mois. Sa candidature met fin à des mois de spéculations sur ses intentions, alors que la transition entamée il y a trois ans devait ouvrir la voie à un retour à un ordre constitutionnel civil.

L’ancien commandant des forces spéciales s’était imposé sur la scène politique guinéenne le 5 septembre 2021, après avoir renversé le président Alpha Condé, accusé de dérives autoritaires et d’avoir brigué un troisième mandat contesté. Son arrivée au pouvoir avait alors suscité un mélange d’espoir et de prudence : espoir d’un renouveau institutionnel, mais aussi crainte d’une transition qui s’éternise.

Au fil des mois, Doumbouya a tenté de redéfinir l’image d’un dirigeant militaire se voulant réformateur, multipliant les gestes en faveur d’une refondation politique et administrative. Sa décision de se présenter à l’élection présidentielle place désormais la transition face à son ultime tournant. Le général-candidat devra convaincre qu’il n’utilise pas l’appareil d’État à son avantage et qu’il peut, dans les urnes, obtenir la légitimité qu’il s’était jusqu’ici donnée par les armes.