Rencontre avec Trump : Poutine a-t-il abandonné l'idée ?

La possibilité d’un tête-à-tête entre Vladimir Poutine et Donald Trump semble s’éloigner pour le moment. Le Kremlin laisse entendre que la priorité se situe ailleurs, notamment sur les discussions liées au dossier ukrainien, plutôt que sur l’organisation d’une rencontre rapide entre les deux dirigeants.

Le Kremlin temporise sur un sommet

Le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, a indiqué que rien ne pressait concernant une réunion entre les deux chefs d’État. Il a assuré qu’un rendez-vous pourrait être planifié sans difficulté si les deux parties en voyaient l’utilité, mais qu’il n’existait aucune raison de se hâter. Selon lui, les efforts portent avant tout sur un examen détaillé des éléments pouvant mener à un règlement du conflit en Ukraine.

Cette prise de position rompt avec l’idée d’un possible échange direct évoqué ces dernières semaines. Moscou met désormais en avant la préparation et l’étude des options diplomatiques avant toute rencontre officielle.

Une première tentative stoppée net

À la suite d’un appel téléphonique avec Vladimir Poutine le 16 octobre, Donald Trump avait annoncé vouloir organiser une entrevue à Budapest sous peu, afin d’évoquer la fin de la guerre. Mais le 22 octobre, il a renoncé à cette initiative. Les échanges intervenus entre Washington et Moscou auraient conduit les responsables américains à douter de la possibilité de dégager un terrain d’entente, notamment en raison des attentes très élevées formulées par Moscou. Le président américain avait alors jugé la rencontre non pertinente, estimant qu’aucun résultat concret n’en sortirait.

Cette tentative avortée avait laissé la porte ouverte à un éventuel retour à la table de discussion, à condition que les deux capitales y voient un intérêt.

Les déclarations les plus récentes du Kremlin montrent désormais que l’idée d’un rendez-vous à court terme est mise en retrait. Il est possible qu’une réunion soit envisagée ultérieurement, mais uniquement si un travail préparatoire mené en amont permet de s’assurer qu’elle ne se solde pas par une impasse. Le contact direct entre les deux dirigeants reste donc envisageable, sans être considéré comme la prochaine étape.