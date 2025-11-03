Sénégal : Bassirou Diomaye Faye sur les chantiers de Dakar 2026 pour garantir un succès africain

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a effectué ce dimanche une visite des sites devant accueillir les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026. Cette tournée lui a permis d’évaluer l’état d’avancement des travaux et de mobiliser le gouvernement autour d’un objectif commun : faire de Dakar 2026 un rendez-vous historique pour le Sénégal et pour l’Afrique. Le chef de l’État a appelé à « redoubler d’efforts » pour livrer des infrastructures exemplaires dans les délais.

Une inspection présidentielle pour accélérer la préparation

Le déplacement de Bassirou Diomaye Faye sur les chantiers des JOJ 2026 marque une étape clé dans la préparation de cet événement mondial. Accompagné des ministres concernés et des responsables techniques, il a visité plusieurs sites stratégiques destinés à accueillir les compétitions. Le président a réaffirmé son ambition de faire de cette première édition olympique organisée sur le sol africain une réussite collective et durable.

« Dakar 2026 sera une fête du sport, de la jeunesse et de la cohésion nationale », a-t-il déclaré, avant d’enjoindre l’ensemble des acteurs impliqués à maintenir la cadence pour livrer des installations conformes aux standards internationaux. Cette démarche s’inscrit dans une vision plus large de développement des infrastructures sportives, avec la volonté de créer un héritage pérenne pour les générations futures. Des experts nationaux et internationaux ont été associés à la supervision technique, un volet essentiel pour garantir la qualité et la durabilité des ouvrages.

La présidence a souligné que cette tournée de terrain a permis au chef de l’État « d’apprécier les progrès réalisés » et d’ajuster certaines priorités, notamment en matière de transport et d’hébergement des délégations. Plusieurs projets connexes, tels que la modernisation du Train Express Régional (TER) et la réhabilitation d’équipements sportifs régionaux, devraient également bénéficier d’une attention renforcée.

Le compte à rebours vers Dakar 2026 est lancé

Trois jours avant cette visite, le Président de la République avait présidé au Grand Théâtre national de Dakar la cérémonie officielle de dévoilement de la mascotte des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026. Ce moment symbolique a marqué le lancement du compte à rebours J-365, célébré le soir même à la Gare de Dakar. Cet événement festif a réuni de nombreuses personnalités du monde sportif, des jeunes bénévoles et des représentants du Comité international olympique (CIO), confirmant la mobilisation générale autour de la préparation de la compétition.

Attribuée à Dakar en 2018, cette édition devait initialement se tenir en 2022 avant d’être reportée à 2026 afin de permettre au pays hôte de disposer du temps nécessaire pour achever ses infrastructures. Le programme comprend des sites à Diamniadio, Saly, Rufisque et Dakar, destinés à accueillir des disciplines variées allant de l’athlétisme à la natation. L’État a fait de cet événement un levier stratégique pour promouvoir le sport, la formation de la jeunesse et le rayonnement du Sénégal sur la scène internationale.

À moins d’un an du coup d’envoi, les équipes techniques redoublent d’efforts pour finaliser les travaux dans les délais. Le gouvernement prévoit de publier un rapport d’étape complet avant la fin du premier trimestre 2026, précisant l’état d’avancement des sites et les perspectives d’héritage post-JOJ.

Bassirou Diomaye Faye a annoncé qu’il suivrait personnellement le calendrier des livraisons afin que Dakar 2026 soit prête à accueillir les jeunes athlètes du monde entier dans les meilleures conditions.