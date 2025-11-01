Sénégal : JOJ 2026, les autorités rassurent sur les délais de livraison

À un an des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, la ministre des Sports et de la Jeunesse, Khady Diène Gaye, s’est montrée confiante sur l’état d’avancement des chantiers. Invitée de l’émission Champ contre Champ sur la RTS, elle a assuré que la plupart des sites seront prêts d’ici mars 2026. Une visite présidentielle prévue ce dimanche devrait permettre d’en apprécier les progrès. Ces assurances interviennent alors que l’événement se rapproche à grands pas, mobilisant autorités et entreprises autour d’un défi continental.

Des chantiers sous suivi rapproché

Au cours de son entretien télévisé du 30 octobre 2025, Khady Diène Gaye a dressé un point d’étape détaillé sur les principaux sites. Le stade Iba Mar Diop, en cours de réhabilitation, figure parmi les priorités : il devrait être livré en mars 2026, selon les entreprises impliquées. Du côté du complexe aquatique, la piscine olympique sera opérationnelle dès le mois de décembre 2025, à l’exception du bassin de plongeon et du centre d’hébergement, attendus eux aussi pour mars 2026. Ces précisions s’inscrivent dans la volonté du gouvernement de respecter les échéances convenues avec le Comité international olympique, garant du bon déroulement des Jeux.

Concernant l’accueil des délégations, la ministre a confirmé que le village olympique sera installé sur le campus de l’Université Amadou Mahtar Mbow. Treize bâtiments au total doivent abriter les athlètes, dont six en construction. Elle a reconnu un démarrage tardif des travaux, tout en soulignant que les moyens financiers et techniques sont désormais mobilisés pour une livraison complète avant la fin du premier trimestre 2026. Cette évolution positive devrait être détaillée lors de la visite du président Bassirou Diomaye Faye, annoncée pour ce dimanche 2 novembre, étape qui marquera un nouveau jalon de suivi des infrastructures.

Une dynamique nationale autour des Jeux

Les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 représentent le premier rendez-vous olympique jamais organisé sur le sol africain. Ils engagent l’État, les collectivités et de nombreux partenaires privés autour d’un vaste programme d’infrastructures sportives, d’hébergement et de transport. Outre leur dimension sportive, ces Jeux visent à renforcer la coopération régionale et à promouvoir les métiers du sport, de la construction et du tourisme. Les chantiers en cours, tels que ceux de Diamniadio et du stade Iba Mar Diop, s’inscrivent dans le plan d’aménagement national soutenu par plusieurs bailleurs internationaux.

Le public sénégalais a d’ailleurs pu découvrir ce vendredi 31 octobre 2025 AYO, le lion mascotte officiel des JOJ 2026. Portant une casquette traditionnelle peulh, ce symbole a été conçu pour incarner la fierté, la sagesse et la diversité culturelle du Sénégal. Sa présentation, largement relayée sur les médias publics et les réseaux sociaux, traduit la volonté des organisateurs de créer un lien émotionnel fort entre l’événement et la jeunesse du pays. Un contenu multimédia sera prochainement mis en ligne pour retracer la genèse d’AYO et des symboles associés aux Jeux.

Les semaines à venir s’annoncent décisives : les équipes techniques, les partenaires institutionnels et les entreprises du BTP devront maintenir ce rythme pour tenir les engagements. La visite présidentielle sur les chantiers ce dimanche confirmera l’ampleur des efforts consentis et servira de repère avant la dernière ligne droite de préparation.