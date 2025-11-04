Sénégal : Le Brésil dévoile une liste sans Neymar avant le choc amical à Londres

Le sélectionneur brésilien, Carlo Ancelotti, a rendu publique ce lundi 3 novembre 2025 sa liste des joueurs convoqués pour affronter le Sénégal le 15 novembre prochain à l’Emirates Stadium de Londres. Les stars Vinicius Junior et Rodrygo du Real Madrid sont bien présentes, tout comme Marquinhos du Paris Saint-Germain. En revanche, Neymar, encore en phase de reprise, et Raphinha, blessé, manqueront ce rendez-vous attendu entre deux nations du top mondial.

Une sélection dense mais sans ses cadres offensifs

Le technicien italien a retenu un groupe élargi mêlant expérience et jeunesse. Chez les gardiens, Ederson (Fenerbahçe), Bento (Al-Nassr) et Hugo Souza (Corinthians) formeront le trio chargé de protéger les buts auriverdes. La défense s’appuie sur des éléments d’envergure internationale tels que Éder Militão, Marquinhos, Gabriel Magalhães ou encore Caio Henrique. Les milieux de terrain alignent également du lourd : Casemiro, Fabinho, Bruno Guimarães et Lucas Paquetá garantissent un équilibre entre récupération et créativité.

En attaque, le sélectionneur mise sur la génération montante du football brésilien. Les supporters retrouveront Vinicius Junior et Rodrygo, accompagnés de la jeune pépite Estêvão (Chelsea), Matheus Cunha (Manchester United) et Richarlison (Tottenham). Cette combinaison illustre le renouveau offensif du Brésil, tandis que l’absence de Neymar, toujours convalescent, et celle de Raphinha, blessé, laissent place à des profils plus jeunes et explosifs.

L’objectif affiché du staff brésilien est de poursuivre la préparation des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 tout en consolidant les automatismes d’un effectif en reconstruction. Le match face au Sénégal, prévu à Londres, servira ainsi de test grandeur nature pour jauger la cohésion de cette nouvelle génération auriverde.

Un duel attendu entre deux nations du top mondial

Le choc du 15 novembre s’annonce prometteur entre deux équipes parmi les meilleures de la planète football. Selon le classement FIFA d’octobre 2025, le Brésil occupe la 7ᵉ place mondiale, tandis que le Sénégal figure à la 18ᵉ position. Ces rangs confirment la stature des deux sélections et l’intérêt sportif de leur affrontement. Les amateurs de football se souviennent que lors de leur dernière confrontation amicale, le Sénégal s’était imposé face aux Brésiliens, un exploit historique qui avait marqué les esprits et renforcé la réputation des Lions de la Teranga sur la scène internationale.

Depuis, les deux équipes ont évolué dans des dynamiques différentes : le Brésil reconstruit une ossature autour de ses jeunes stars, tandis que le Sénégal poursuit la stabilisation de son effectif autour de cadres confirmés. Ce nouveau duel à l’Emirates Stadium constituera une occasion de mesurer les progrès réalisés par chaque camp et d’évaluer leur niveau à un an de la Coupe du monde.

Les billets pour la rencontre se sont écoulés rapidement, signe de l’engouement suscité par ce rendez-vous de prestige. Le coup d’envoi est prévu à 19 h 45 GMT, sous la direction d’un trio arbitral européen.