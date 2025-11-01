Sénégal : Le ministère fait le point sur le Mpox et la fièvre de la Vallée du Rift

Le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique a publié, le 31 octobre 2025, son dernier point de situation sur les épidémies de Fièvre de la Vallée du Rift (FVR) et de Mpox. Cinq nouveaux cas et un décès ont été recensés. Depuis le début de la flambée, le pays totalise 363 cas confirmés, dont 29 décès et 291 guérisons. Les autorités sanitaires appellent à maintenir la vigilance, tout en notant une stabilisation progressive de la situation.

Une surveillance renforcée sur tout le territoire

La région de Saint-Louis reste la plus touchée avec 280 cas, concentrés surtout à Richard-Toll et Saint-Louis. D’autres foyers sont signalés à Matam, Fatick et Kaolack. Le ministère de la Santé indique que la surveillance reste active dans tout le pays, en particulier dans les zones d’élevage où la maladie circule davantage.

Au 30 octobre, 5 nouveaux cas et 1 décès ont été enregistrés. La majorité des malades ont été pris en charge rapidement, limitant les complications. Les services vétérinaires et sanitaires poursuivent leurs actions conjointes pour réduire les transmissions zoonotiques, tandis que des campagnes d’information sont menées dans les zones rurales. Ces efforts s’inscrivent dans le plan national de réponse épidémique mis à jour pour renforcer la coordination entre régions.

Une évolution jugée encourageante par les autorités sanitaires

Le 21 octobre, le Dr Boly Diop, responsable du dispositif de gestion de la FVR, a souligné une régression notable du rythme de propagation. La baisse des nouvelles infections s’explique, selon lui, par le dépistage précoce et la décentralisation des unités de soins.

La surveillance du Mpox se poursuit à Dakar, seule région concernée depuis août. Sept cas confirmés et deux probables ont été recensés, sans décès. Huit personnes sont guéries et 30 contacts sont encore suivis. Le ministère appelle à respecter les mesures de prévention, notamment le lavage des mains et la déclaration rapide des symptômes.