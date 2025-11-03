Sénégal : Les Lionceaux débutent le Mondial U17 par un nul face à la Croatie

L’équipe du Sénégal U17 a entamé sa Coupe du monde par un match nul 0-0 contre la Croatie, ce lundi 3 novembre 2025. Les jeunes Lions ont montré de la solidité défensive face à un adversaire techniquement supérieur. Le gardien Vincent Gomis, auteur de plusieurs parades décisives, a été élu homme du match. Un résultat encourageant avant d’affronter le Costa Rica, jeudi prochain à 15h45 GMT.

Un premier test équilibré pour les Lionceaux

Sous la chaleur de Doha, le Sénégal a lancé son tournoi mondial face à une équipe croate bien organisée et redoutable dans la possession. Les joueurs de Pape Ibrahima Faye ont longtemps résisté aux assauts adverses grâce à un bloc compact et à la performance remarquable de Vincent Gomis, gardien du Casa Sports, désigné meilleur joueur de la rencontre. Malgré quelques situations offensives intéressantes, notamment sur coups de pied arrêtés, les Lionceaux n’ont pas trouvé la faille et se contentent d’un point pour leur entrée en matière.

Ce résultat place le Sénégal à la deuxième position du groupe C, à égalité avec le Costa Rica et les Émirats arabes unis, qui se sont neutralisés (1-1) dans l’autre match. Le prochain rendez-vous face au Costa Rica sera crucial pour espérer une qualification avant la dernière journée contre les Émirats. Le staff technique mise sur une meilleure efficacité offensive tout en maintenant la rigueur défensive observée lors de ce premier test.

Des progrès constants depuis les deux dernières éditions

Les Lionceaux disputent leur troisième phase finale consécutive de Coupe du monde U17, après leurs participations en 2019 et 2023. En 2019, le Sénégal avait disputé quatre matchs, enregistrant deux victoires, aucune égalité et deux défaites, avec huit buts marqués pour cinq encaissés. Quatre ans plus tard, en 2023, les jeunes Sénégalais avaient confirmé leur régularité en remportant deux matchs, concédant un nul et subissant une seule défaite, pour six buts inscrits et quatre encaissés.

Cette constance illustre la montée en puissance du football de formation au Sénégal, soutenu par des structures comme l’Institut Diambars et Génération Foot. Ces académies ont contribué à façonner plusieurs talents aujourd’hui intégrés aux sélections de jeunes. À chaque édition, le Sénégal progresse en expérience et en maturité tactique, consolidant sa réputation de nation montante sur le continent.

Les Lionceaux poursuivront leur parcours face au Costa Rica, jeudi 6 novembre, avant de conclure la phase de groupes contre les Émirats arabes unis. Une victoire lors du prochain match permettrait au Sénégal de prendre une option sérieuse pour les huitièmes de finale.