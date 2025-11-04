Sénégal : Nouveau programme annoncé entre le FMI et le gouvernement Diomaye

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu ce lundi après-midi à Dakar Abebe Aemro Selassie, directeur du département Afrique du Fonds monétaire international (FMI). Les discussions ont porté sur l’état des négociations en vue d’un nouveau programme de partenariat. Le FMI a salué les avancées enregistrées par les autorités sénégalaises et exprimé son espoir d’aboutir à un accord dans les prochaines semaines.

Des échanges jugés constructifs

Accompagné du chef de mission du FMI au Sénégal, Abebe Aemro Selassie a été reçu par le chef de l’État avant de rencontrer le ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération, Rahmane Sarr. Selon les informations communiquées, les entretiens ont permis de passer en revue la situation macroéconomique du pays et de définir les contours d’un nouveau cadre de collaboration. L’institution internationale a souligné les progrès réalisés dans la conduite des réformes budgétaires et la volonté du gouvernement de consolider la stabilité financière.

Le ministre Rahmane Sarr a, de son côté, réaffirmé l’engagement du Sénégal à poursuivre sa trajectoire de consolidation à l’horizon 2027, tout en confortant son statut de pays « frontier market ». Il a insisté sur la résilience du cadre macroéconomique national et la confiance dont bénéficie le pays sur le marché financier de l’UEMOA, en pleine expansion. L’entretien a également évoqué la préparation d’un rapport de convergence qui servira de base à la finalisation du futur programme. Une rencontre technique est prévue dans les prochains jours entre les experts des deux parties pour affiner les paramètres de l’accord.

Abebe Aemro Selassie a rappelé que ces discussions s’inscrivent dans la continuité des rencontres de Washington, tenues en octobre, au cours desquelles les représentants du Sénégal avaient présenté les priorités économiques du nouveau gouvernement. Selon lui, le dialogue reste « très constructif » et ouvre la voie à un partenariat renforcé.

Le gouvernement face à l’héritage du programme gelé

Depuis l’arrivée au pouvoir du président Bassirou Diomaye Faye, le Sénégal cherche à renouer avec le FMI après une période de suspension du précédent programme, gelé à la suite du scandale des dettes non déclarées. Ce dossier, révélé en 2024, concernait plusieurs engagements financiers contractés hors des circuits budgétaires, remettant en question la transparence des comptes publics. Le gel du programme avait alors suspendu les décaissements prévus et fragilisé la relation entre Dakar et l’institution.

L’actuel gouvernement souhaite rétablir la crédibilité financière du pays en renforçant la discipline budgétaire et la traçabilité des emprunts publics. Cette orientation s’accompagne d’une stratégie de réduction progressive du déficit, soutenue par une meilleure mobilisation des recettes intérieures. Les discussions en cours avec le FMI visent ainsi à établir un cadre de financement plus transparent, fondé sur des indicateurs de performance clairs et une supervision conjointe.

L’enjeu est de taille : la conclusion d’un nouveau programme permettrait de restaurer la confiance des partenaires techniques et financiers, tout en garantissant un meilleur accès au financement international. Ce programme devrait également inclure un volet d’appui à la gouvernance économique et à la gestion de la dette publique.

Le FMI et les autorités sénégalaises ont convenu de poursuivre les échanges afin de finaliser les termes de ce partenariat avant la fin de l’année 2025.