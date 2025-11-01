Tchad : Déby accueille le Premier ministre nigérien, quels enjeux pour l’AES ?

Le Président tchadien, Mahamat Idriss Déby Itno, a reçu ce vendredi 31 octobre le Premier ministre du Niger, Ali Mahamane Lamine Zeine, au Palais Toumaï. La rencontre a coïncidé avec la troisième session de la Grande Commission mixte à N’Djamena et vise à renforcer les liens bilatéraux tout en abordant les questions de coopération régionale.

Consolidation des liens bilatéraux

Les échanges ont porté sur le renforcement de l’amitié et de la solidarité entre le Tchad et le Niger. Les deux pays ont évoqué des projets concrets dans plusieurs domaines, notamment le commerce, la sécurité, les infrastructures et le développement de programmes conjoints. Cette démarche traduit la volonté des dirigeants de transformer les relations historiques en actions tangibles pour leurs populations.

La session de la Grande Commission mixte a également servi de plateforme pour identifier de nouvelles priorités et suivre l’avancement des projets bilatéraux. La coordination entre N’Djamena et Niamey est perçue comme un levier important pour améliorer l’efficacité des initiatives communes et assurer un suivi régulier des engagements pris entre les deux gouvernements.

Sécurité régionale et enjeux pour l’AES

Le Tchad et les pays membres de l’Alliance des États du Sahel (AES) – dont le Mali, le Burkina Faso et le Niger – sont confrontés à des défis sécuritaires. Ces États subissent une pression due à l’instabilité transfrontalière et aux activités de groupes armés, ce qui fragilise la sécurité et les conditions de vie de leurs populations. Le Tchad, de par sa position centrale et ses frontières étendues, joue un rôle stratégique dans la coordination des efforts régionaux visant à contenir ces menaces.

La rencontre entre Déby et le Premier ministre nigérien pourrait permettre d’améliorer la coopération sécuritaire, notamment par le partage d’informations et la mise en œuvre d’actions conjointes le long des frontières. Ces discussions sont cruciales pour anticiper et réagir aux crises dans la région, tout en renforçant la stabilité des autres pays membres de l’AES.

La collaboration entre le Tchad, le Niger et les autres États de l’AES pourrait favoriser des réponses coordonnées, notamment pour la protection des populations et la sécurisation des zones à risque. La rencontre confirme donc l’importance accordée à la coopération régionale dans la gestion des défis communs. Les décisions et engagements pris lors de cette session de la Grande Commission mixte pourraient servir de base à des initiatives concrètes au sein de l’AES, contribuant à une plus grande stabilité et à un développement plus harmonieux dans toute la région.