Mali : les États-Unis renforcent les consignes de sécurité à l'égard de leurs citoyens à Bamako

Le département d’État américain a diffusé une nouvelle alerte de sécurité destinée à ses ressortissants présents à Bamako. Les autorités américaines leur recommandent de limiter leurs déplacements non essentiels dans la capitale malienne durant le week-end et de faire preuve d’une vigilance accrue face à l’évolution de la situation sécuritaire.

L’alerte, relayée par l’ambassade des États-Unis au Mali, invite les citoyens américains à suivre attentivement les communications officielles de la représentation diplomatique ainsi que l’actualité locale. Elle leur demande également d’éviter les secteurs où pourraient se dérouler des opérations de sécurité.

Déplacements limités et vigilance renforcée

Dans ses recommandations, l’ambassade américaine appelle ses ressortissants à éviter les manifestations publiques et les grands rassemblements. Elle leur demande de ne pas tenter de franchir des barrages routiers et de rester attentifs à leur environnement lors de leurs déplacements.

Les autorités américaines recommandent également de conserver un moyen de communication opérationnel, de garder les documents de voyage à portée de main et de rester discrets. Les citoyens concernés sont invités à revoir leurs dispositifs de sécurité personnels et à préparer un plan d’urgence en cas d’incident.

L’ambassade conseille en outre de prévoir des provisions permettant de se mettre à l’abri dans un lieu sûr si les circonstances l’exigent.

Une vigilance maintenue depuis plusieurs semaines

Cette nouvelle mise en garde intervient après plusieurs alertes sécuritaires diffusées par les autorités américaines ces dernières semaines. Fin avril 2026, l’ambassade des États-Unis à Bamako avait signalé de possibles mouvements de groupes terroristes dans la capitale et recommandé à ses ressortissants de réduire leurs déplacements.

Quelques jours plus tard, début mai, les autorités américaines avaient maintenu un niveau élevé de vigilance malgré l’allègement de certaines mesures de sécurité appliquées à Bamako. Les citoyens américains avaient alors été appelés à continuer de suivre les consignes de prudence communiquées par la représentation diplomatique.

Des contacts d’urgence rappelés aux ressortissants

L’ambassade des États-Unis à Bamako a accompagné son message des coordonnées à utiliser en cas de besoin, notamment son numéro principal et sa ligne d’urgence accessible en dehors des heures d’ouverture. Le Bureau des affaires consulaires du département d’État reste également mobilisable depuis les États-Unis.

Les autorités américaines encouragent enfin leurs ressortissants à s’inscrire au programme STEP (Smart Traveler Enrollment Program), un dispositif permettant de recevoir rapidement les alertes de sécurité et de faciliter leur localisation en cas d’urgence. Pour l’heure, les consignes de limitation des déplacements non essentiels à Bamako demeurent en vigueur pour la durée du week-end.