Un avion léger s’écrase en tentant d’atterrir au Royaume-Uni, le pilote décède

Un homme d’environ 70 ans a perdu la vie après le crash de son avion léger, dimanche 2 novembre 2025, sur la piste du Sherburn Aero Club, à Sherburn-in-Elmet, près de Leeds, dans le nord de l’Angleterre. L’accident s’est produit peu avant 13 h, alors que l’appareil tentait d’atterrir.

Déroulement de l’incident

Selon les informations communiquées par la police du North Yorkshire, l’avion a « crash-atterri » sur la piste du club aéronautique. Le pilote se trouvait seul à bord. Malgré l’intervention rapide des services de secours, il a été déclaré mort sur place.

Les premiers éléments indiquent que l’atterrissage a rencontré une difficulté importante, conduisant l’avion à s’écraser. Aucun autre appareil n’était impliqué et l’incident n’a pas provoqué de blessés au sol.

L’homme décédé est décrit comme un résident de la région de Leeds. Son identité complète n’avait pas été rendue publique au moment de la communication des autorités, le temps d’informer sa famille.

Réaction des autorités

La police a immédiatement sécurisé la zone et informé l’Air Accidents Investigation Branch (AAIB), l’organisme britannique chargé d’enquêter sur les accidents aériens. Une enquête technique est en cours pour déterminer les causes exactes de l’accident. Le club aéronautique a suspendu ses opérations pendant les premières heures suivant le drame afin de permettre aux enquêteurs de travailler.

Un lieu d’aviation privée et de formation

Le Sherburn Aero Club est l’un des clubs d’aviation privée les plus connus dans le nord de l’Angleterre. Il accueille des pilotes privés, des formations et des vols de loisir. Les accidents impliquant des avions légers y restent rares, mais chaque incident fait l’objet d’une enquête approfondie afin d’identifier d’éventuelles failles techniques ou humaines.

Ce drame relance, une fois de plus, les questions de sécurité entourant l’aviation légère, un secteur où les pilotes sont généralement très expérimentés et suivent des procédures strictes. Les conclusions de l’enquête permettront de préciser les circonstances exactes et les éventuels facteurs contributifs à cet accident mortel.