Un nourrisson succombe à une attaque de chien au domicile familial

Un drame survenu dans une habitation du Pays de Galles a profondément marqué une petite communauté. Un bébé âgé de neuf mois est décédé après avoir été attaqué par un chien au sein d’un domicile familial, selon les informations relayées par BBC News. Les secours dépêchés sur place n’ont pu sauver l’enfant, déclaré mort à l’arrivée des services d’urgence. Le chien a été saisi par les autorités, qui poursuivent leurs investigations.

Les habitants du village de Rogiet, dans le Monmouthshire au Royaume-Uni, tentent encore de comprendre comment un tel drame a pu se produire. Plusieurs témoins ont indiqué avoir simplement aperçu des véhicules de police et d’ambulance stationnés dans cette rue habituellement calme. Aucune arrestation n’a été opérée à ce stade et la police n’a pas communiqué d’informations sur la race de l’animal selon nos recoupements d’informations

Une communauté bouleversée

La nouvelle a suscité une onde de choc parmi les résidents. Le conseiller local Peter Strong a déclaré que la population est profondément touchée par la perte d’un enfant aussi jeune, évoquant une tragédie difficile à accepter pour une localité habituellement paisible. Il a encouragé les habitants à respecter la douleur de la famille et à lui laisser l’espace nécessaire pour faire face à cette perte.

Selon les autorités, l’intervention des services d’urgence a eu lieu peu après 18 heures, dimanche. Les éléments disponibles confirment que le bébé n’a pas survécu, malgré la rapidité de l’intervention médicale. La police de Gwent supervise l’enquête afin d’établir les circonstances précises de l’attaque.

Une enquête en cours

Pour l’heure, les autorités n’ont pas fourni de détails supplémentaires sur le foyer concerné ni sur le chien saisi. La police a indiqué qu’aucune interpellation n’a été effectuée. Les forces de l’ordre devraient continuer à recueillir des témoignages et examiner les éléments du lieu de l’incident pour déterminer la suite des procédures. Ce drame ravive la question de la sécurité autour des animaux domestiques dans les foyers. Toutefois, aucune conclusion n’a été formulée par les enquêteurs, et il est trop tôt pour avancer des hypothèses sur les circonstances exactes.