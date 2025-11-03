USA : Barack Obama bientôt conseiller ?

Barack Obama, président des États-Unis entre 2009 et 2017, conserve une influence notable dans la vie politique américaine. Depuis la fin de son mandat, il intervient de manière ponctuelle, privilégiant un rôle plus discret auprès de certaines figures politiques. Sa récente prise de contact avec Zohran Mamdani, candidat à la mairie de New York, illustre cette continuité.

Un échange confidentiel et un rôle informel évoqué

D’après des informations relayées par plusieurs médias américains, Barack Obama aurait eu un échange téléphonique d’environ trente minutes avec Zohran Mamdani. Il aurait salué la dynamique de la campagne du candidat, tout en restant en retrait publiquement.

L’ancien président aurait proposé de servir de conseiller officieux, en devenant une sorte d’interlocuteur permettant à Mamdani de tester certaines idées avant de les rendre publiques. Cette discussion aurait également abordé la préparation d’une potentielle prise de fonctions et la mise en place d’une nouvelle équipe municipale.

Selon sa porte-parole Dora Pekec, Zohran Mamdani a apprécié cet échange et l’échange de points de vue sur une manière différente de diriger New York City.

Un candidat en pleine progression politique

Avant d’attirer l’attention de Barack Obama, Zohran Mamdani s’est imposé à l’Assemblée de l’État de New York, où il siège depuis 2021. Il s’est fait connaître par son travail sur le logement, la mobilité et l’accès aux services publics. Désormais, il vise la mairie de New York avec l’objectif d’appliquer ces priorités à l’échelle municipale.

Son projet repose sur un changement de style de gouvernance et la mise en œuvre de plusieurs engagements de campagne s’il est choisi par les électeurs. Il est possible que les échanges initiés avec Barack Obama se poursuivent en cas de victoire, mais uniquement de manière officieuse et sans visibilité institutionnelle.

La prise de contact entre Barack Obama et Zohran Mamdani met en avant un intérêt certain de l’ancien président pour certaines trajectoires locales tout en respectant sa ligne de réserve publique. Une telle offre, bien que non confirmée publiquement, pourrait constituer un soutien discret si Mamdani accède au poste de maire.