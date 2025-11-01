USA : comment Xi Jinping a gagné une bataille face à Trump

Une poignée de main brève, des regards fermes, puis une annonce qui a surpris une partie des observateurs. À Séoul, le 30 octobre, la rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping a débouché sur un accord inattendu après plusieurs mois de tensions. Les menaces tarifaires et messages offensifs ont laissé place à un compromis, perçu comme favorable à Pékin, qui semble avoir obtenu des concessions concrètes.

Mise en garde de Pékin avant l’accord

Peu avant la rencontre, le Premier ministre chinois Li Qiang avertissait contre un retour à une logique de « loi de la jungle » dans le commerce mondial et appelait à maintenir un système fondé sur des règles. Cet avertissement précède directement l’accord de Séoul et renforce l’idée d’une stratégie chinoise calibrée, combinant pression économique et discours sur la stabilité des échanges internationaux. Quelques jours plus tard, la négociation bilatérale offre à Pékin un résultat concret, illustré par les décisions prises à Séoul.

Pression tarifaire et avantage diplomatique

Depuis le début de l’année, les États-Unis appliquaient une taxe de 57 % sur les importations chinoises, assortie d’une menace de hausse. À l’issue de 1h40 d’échanges, Washington a accepté de réduire ce taux à 47 %. Cette baisse, limitée mais symbolique, constitue un recul sur l’un des principaux leviers utilisés par la Maison-Blanche. Donald Trump, qui a souvent privilégié la confrontation commerciale, ajuste ainsi l’une de ses mesures phares face à Pékin.

Autre point clé : la question des terres rares, ressources essentielles à l’industrie technologique mondiale. Après avoir restreint leurs exportations au début du mois, la Chine a annoncé leur reprise sans restriction, ce qui réduit le risque de tensions sur l’approvisionnement mondial en composants électroniques. Plusieurs analyses internationales soulignent que la Chine s’est présentée en position de négociation plus solide qu’il y a six ans, ce que note le Financial Times. L’accord de Séoul ne règle donc pas les différends structurels, mais il montre qu’au moins pour cette manche, Xi Jinping a obtenu un retrait partiel de la pression américaine.