Yemi Alade se confie sur son addiction passée à la cigarette

L’artiste nigériane Yemi Alade a partagé une facette méconnue de son parcours personnel, évoquant une courte période où la cigarette avait pris une place indésirable dans son quotidien. Cette confidence, faite lors d’un entretien récent sur l’émission « With Chude », offre un regard différent sur celle qui se présente généralement comme une artiste disciplinée et attachée à son hygiène de vie.

Une artiste installée au-delà des frontières africaines

Révélée au grand public avec le titre Johnny, Yemi Alade s’est imposée au fil des années comme l’une des voix féminines les plus reconnues d’Afrique, avec des tournées internationales, des collaborations régulières avec des artistes de divers pays et une présence constante sur les scènes musicales mondiales. Cette notoriété lui a permis de franchir les frontières du continent et de développer une carrière marquée par une forte identité artistique. Ce parcours sert de point d’appui aux confidences qu’elle a faites au sujet d’un épisode remontant à ses années universitaires.

Une habitude adoptée puis abandonnée

La chanteuse a raconté avoir commencé à fumer durant ses études par curiosité. Cette expérimentation a rapidement évolué vers un comportement dont elle dépendait, au point de ressentir le besoin d’une cigarette avant de dormir. Selon ses mots, cette phase n’a pas duré plus d’un an, mais elle estime qu’elle avait déjà les réflexes d’une addiction naissante.

Elle explique avoir pris conscience que cette habitude pouvait nuire à sa voix et à son état de santé. Soucieuse de préserver son instrument de travail, elle a décidé d’arrêter définitivement. Elle précise également avoir ressenti de la gêne à l’idée de fumer en public, ce qui l’a conduite à se poser des limites strictes.

Discipline personnelle et choix assumés

Yemi Alade affirme rester attentive à ce qui pourrait compromettre son équilibre personnel. Même si des envies ponctuelles peuvent surgir, elle souligne qu’elle s’est fixé une règle claire et qu’elle s’y tient. Sa démarche repose sur la volonté d’agir en pleine conscience et d’assumer chaque décision, ce qui l’a aidée à ne pas reprendre la cigarette.

Cette confession souligne un épisode qu’elle préfère aujourd’hui considérer comme révolu, tout en rappelant que chacun peut être confronté à des tentations ou des habitudes qu’il juge ensuite contraires à ses valeurs. Pour elle, l’arrêt du tabac a été une étape importante pour maintenir la direction qu’elle souhaitait donner à sa vie personnelle et professionnelle.