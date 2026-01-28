Dangote et trois milliardaires détiennent plus de richesse que la moitié des Africains

L’Afrique abrite depuis plusieurs décennies de grandes fortunes construites par des entrepreneurs ayant investi dans l’industrie, les mines, l’énergie, la finance ou encore les télécommunications. Ces réussites économiques, souvent saluées pour leur capacité à créer des emplois et à structurer des secteurs clés, coexistent cependant avec une réalité sociale marquée par des inégalités persistantes. Alors que certains groupes privés accumulent des patrimoines considérables, une large partie de la population reste exposée à la pauvreté, à la fragilité des services publics et aux effets des déséquilibres économiques. Ces inégalités de richesse sont mises en évidence par un rapport international, dont les conclusions chiffrées dressent un état précis de la concentration du patrimoine sur le continent.

Selon ce rapport, quatre milliardaires africains — Aliko Dangote, Johann Rupert, Nicky Oppenheimer et Nassef Sawiris — possèdent à eux seuls une richesse cumulée supérieure à celle de la moitié de la population du continent. Ce constat, fondé sur des données patrimoniales et démographiques, met en évidence une concentration extrême des richesses, à un moment où plusieurs États africains font face à de fortes contraintes budgétaires liées à l’endettement.

Grandes fortunes africaines et entrepreneuriat industriel

Aliko Dangote incarne à lui seul une trajectoire emblématique de l’entrepreneuriat africain. À la tête d’un groupe industriel présent notamment dans le ciment, le sucre, le sel et les engrais, l’homme d’affaires nigérian a bâti une fortune reposant sur la production locale et l’industrialisation. À ses côtés, Johann Rupert et Nicky Oppenheimer, tous deux originaires d’Afrique du Sud, ont développé leurs richesses dans des secteurs comme le luxe, l’investissement et les mines, tandis que l’Égyptien Nassef Sawiris s’est imposé dans l’industrie et la finance internationale.

Ces parcours illustrent la capacité de certains acteurs privés africains à rivaliser sur les marchés mondiaux. Ils montrent aussi que la création de richesse sur le continent repose largement sur quelques pôles économiques bien identifiés, souvent liés à des industries lourdes ou à des actifs à forte valeur ajoutée. Cette dynamique, bien que porteuse de croissance pour certains pays, contribue mécaniquement à une forte concentration du capital.

Crise de la dette en Afrique et concentration des richesses

Le rapport souligne que cette accumulation de fortunes privées intervient alors que de nombreux pays africains consacrent une part croissante de leurs ressources au service de la dette. Dans plusieurs États, les remboursements d’emprunts pèsent davantage que les budgets alloués à la santé, à l’éducation ou à la protection sociale. Cette situation limite la capacité des gouvernements à répondre aux besoins immédiats des populations les plus vulnérables.

Le contraste est d’autant plus marqué que la richesse combinée de ces quatre milliardaires dépasse celle détenue par environ 50 % des Africains, soit plusieurs centaines de millions de personnes. Cette réalité alimente le débat sur la redistribution, la fiscalité des grandes fortunes et le rôle du secteur privé dans le financement du développement. Le rapport n’accuse pas directement ces entrepreneurs d’être responsables de la crise sociale, mais il met en évidence un déséquilibre structurel entre l’accumulation de richesse privée et la fragilité financière de nombreux États.