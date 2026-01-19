Afrique : les dix footballeurs les mieux rémunérés en 2026 (deux du Maghreb)

Alors que le football africain continue de peser lourd sur la scène mondiale, les salaires des joueurs africains atteignent des sommets inédits. En 2026, dix stars originaires du continent dominent les classements des revenus dans le ballon rond, portés par des contrats astronomiques signés en Europe, en Turquie ou dans les championnats du Golfe. Parmi eux, des figures légendaires côtoient des talents en plein essor, révélant l’importance croissante de ces talents dans l’économie mondiale du sport.

Une ascension des élites africaines dans l’économie du football mondial

Depuis les années 2000, le football est devenu un levier économique majeur non seulement pour les clubs et les ligues mais aussi pour les pays africains dont les joueurs exportent leurs talents à travers le monde. Les transferts de joueurs africains vers les grandes ligues d’Europe et du Moyen-Orient ont généré des revenus considérables pour les agents, les clubs formateurs et les économies locales grâce aux primes, aux salaires, aux droits télé et aux contrats de sponsoring. Cette intégration dans la machine économique du sport s’est intensifiée avec l’émergence de marchés comme la Saudi Pro League, capable d’offrir des rémunérations élevées aux stars internationales africaines, et l’augmentation de la valeur commerciale des compétitions internationales impliquant des sélections africaines.

Les salaires explosifs dont bénéficient aujourd’hui les joueurs africains sont le reflet d’un système globalisé où la performance sportive est directement liée à des enjeux financiers colossaux. De Riyad à Liverpool, de Damas à Istanbul, les revenus de ces footballeurs incarnent l’essor continu du football en tant que secteur structurant de l’économie mondiale, capable d’attirer et de rémunérer des talents venus du continent à des niveaux historiquement élevés. Dans ce paysage, Football Effect a dressé le classement des dix Africains qui touchent les plus gros salaires en 2026, soulignant une fois de plus l’influence de ces joueurs au-delà des seuls terrains.

Les géants des salaires : Riyad Mahrez et Sadio Mané en tête

Au sommet de ce classement trône l’Algérien Riyad Mahrez, désormais établi comme le footballeur africain le mieux rémunéré. Sous contrat avec le club saoudien d’Al-Ahli, il perçoit une rémunération hebdomadaire qui frôle les £870 192, ce qui se traduit par l’équivalent de plusieurs dizaines de millions par an. L’ancien maître à jouer de Leicester City et de Manchester City a su convertir sa précocité technique et son sens du jeu en une valeur économique majeure, attirant des clubs disposés à investir massivement pour ses talents offensifs.

Juste derrière lui figure Sadio Mané, l’attaquant sénégalais d’Al-Nassr, qui touche lui aussi un salaire exceptionnel, estimé à environ £666 814 par semaine. Après des succès marquants en Premier League et une transition notable vers le championnat saoudien pour jouer aux côtés de Cristiano Ronaldo, Mané montre la combinaison entre prestige sportif et rémunération record. Ce duo de tête reflète l’impact considérable des championnats du Golfe, qui continuent d’attirer des stars africaines à des niveaux de rémunération inédits dans l’histoire du football africain.

Le podium s’élargit : Koulibaly, Salah, Osimhen

À la troisième place, Kalidou Koulibaly se distingue comme l’un des défenseurs les mieux payés, touchant environ £578 461 par semaine à Al-Hilal. Le Sénégalais incarne la fiabilité défensive qui lui a valu de briller en Europe avant de prolonger sa carrière au Moyen-Orient, où il continue d’être récompensé à la hauteur de son expérience et de son leadership.

Juste derrière, l’Égyptien Mohamed Salah reste l’un des rares joueurs du classement à évoluer dans un grand club européen traditionnel, Liverpool, avec une rémunération d’environ £400 000 par semaine. Ce montant fait de lui non seulement un pilier de la Premier League mais aussi une référence de longévité au plus haut niveau, capable de rivaliser financièrement avec les investissements extérieurs au football traditionnel.

Victor Osimhen, attaquant vedette nigérian de Galatasaray, complète ce groupe d’élite avec environ £312 569 par semaine dans le championnat turc. Son contrat signé jusqu’en 2029 montre la valeur montante des joueurs africains sur le marché européen, capables de générer à la fois performance sportive et attractivité commerciale pour leurs clubs.

Une présence diversifiée dans le top 10 des salaires

Au-delà de ces figures de proue, plusieurs autres joueurs africains occupent des positions prestigieuses dans le classement 2026. Franck Kessié, milieu ivoirien, continue de tirer profit de son expérience européenne pour obtenir un salaire élevé à Al-Ahli, avec environ £233 385 par semaine, tandis que Édouard Mendy, le gardien sénégalais, touche lui aussi une rémunération importante au sein du même club à environ £200 044 par semaine.

Du côté des jeunes talents et des stars en plein essor, Omar Marmoush, l’attaquant égyptien de Manchester City, perçoit un salaire hebdomadaire d’environ £295 000, reflétant son rôle croissant au sein de l’attaque des Citizens, tandis que Achraf Hakimi, le latéral droit marocain de Paris Saint‑Germain, touche environ £227 383 par semaine grâce à un contrat prolongé avec le club de la capitale française. À leurs côtés, Iñaki Williams, fidèle buteur ghanéen d’Athletic Bilbao, figure aussi dans ce classement avec une rémunération d’environ £180 707 par semaine, preuve de la diversité des trajectoires qui mènent les talents africains vers des salaires très élevés à travers l’Europe et au‑delà.

Top 10 des footballeurs africains les mieux rémunérés en 2026 selon Football Effect