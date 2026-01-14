Afrique : top 10 des passeports les plus puissants en 2026 selon Henley and Partners

Le cabinet Henley and Partners a dévoilé son Passeport Index 2026, un classement mondial très suivi qui mesure la liberté de circulation offerte par chaque passeport. Publié en début d’année, ce palmarès met en lumière les pays africains qui offrent à leurs citoyens le plus grand nombre de destinations accessibles sans visa préalable. Les Seychelles, l’île Maurice et l’Afrique du Sud dominent le tableau continental, tandis que le Maroc et le Botswana confirment leur place parmi les références africaines. Derrière ces chiffres, se dessinent des enjeux diplomatiques, économiques et stratégiques majeurs pour les États concernés.

À l’échelle internationale, Singapour conserve la première place du classement 2026, confirmant sa position de référence mondiale en matière de mobilité. Sur le continent africain, la hiérarchie est plus resserrée, mais certains pays se démarquent clairement. Le Passeport Index, élaboré par Henley and Partners à partir de données issues de l’Association internationale du transport aérien (IATA), s’appuie sur le nombre de destinations accessibles sans visa, avec visa à l’arrivée ou nécessitant un visa préalable. Ce cadre méthodologique permet de comparer objectivement la capacité de déplacement offerte aux citoyens.

Les Seychelles s’imposent en tête du classement africain. Le passeport seychellois ouvre l’accès à plus d’une centaine de destinations sans formalités de visa avant le départ, un chiffre qui place l’archipel bien au-dessus de la moyenne continentale. Cette performance s’explique notamment par une diplomatie active et une image internationale stable, renforçant la confiance accordée à ses documents de voyage. Dans un registre similaire, l’île Maurice occupe la deuxième place africaine, avec un niveau de mobilité très proche, confirmant son statut de hub régional ouvert sur l’Asie, l’Europe et certaines régions des Amériques.

Publicité

L’Afrique du Sud arrive en troisième position. Malgré un nombre de destinations sans visa inférieur à celui des deux îles de l’océan Indien, le passeport sud-africain reste l’un des plus solides du continent. Il permet à ses détenteurs de voyager plus facilement dans de nombreuses régions, grâce à un équilibre entre accès sans visa et procédures simplifiées à l’arrivée. Cette position traduit le poids diplomatique historique de Pretoria et la densité de ses relations internationales.

Maroc, Botswana et Afrique australe au cœur du classement des passeports africains

Le Maroc se classe quatrième parmi les passeports africains les plus puissants en 2026. Le document marocain offre un accès sans visa à plusieurs dizaines de destinations, complété par un nombre significatif de pays proposant un visa délivré à l’arrivée. Cette place reflète une stratégie d’ouverture progressive, portée par des accords bilatéraux et une présence diplomatique renforcée en Afrique, en Europe et au Moyen-Orient. Le Royaume devance ainsi plusieurs économies africaines comparables en termes de population ou de poids régional.

Juste derrière, le Botswana complète le top 5 continental. Le passeport botswanais bénéficie d’une reconnaissance solide, en particulier en Afrique australe et dans certaines régions d’Asie et des Caraïbes. Sa position illustre la stabilité institutionnelle du pays et la confiance accordée à ses mécanismes administratifs. Ce noyau de tête — Seychelles, Maurice, Afrique du Sud, Maroc et Botswana — structure l’essentiel du classement africain 2026.

Au-delà de ces cinq pays, le top 10 africain inclut plusieurs États d’Afrique australe et orientale, dont le Lesotho, l’Eswatini, la Namibie, le Malawi et le Kenya. Ces passeports offrent un nombre plus limité de destinations sans visa, mais restent parmi les plus performants du continent. Leur présence souligne le rôle central de l’Afrique australe dans les dynamiques de mobilité régionale.

Mobilité internationale, économie et diplomatie au cœur du Passeport Index 2026

Un passeport puissant constitue aujourd’hui bien plus qu’un simple document administratif. Il conditionne l’accès aux marchés étrangers, facilite les échanges universitaires, soutient le tourisme sortant et réduit les coûts liés aux démarches consulaires. Pour les entreprises, la capacité des cadres et entrepreneurs à se déplacer rapidement influe directement sur les opportunités d’affaires. Pour les États, la force d’un passeport reflète la qualité des relations diplomatiques, la fiabilité des systèmes de sécurité et la crédibilité institutionnelle.

En Afrique, où les restrictions de visa restent nombreuses, chaque progression dans ce classement est perçue comme un levier concret de compétitivité. Les pays en tête du palmarès bénéficient d’un avantage immédiat pour leurs citoyens, mais aussi d’un signal positif envoyé aux partenaires internationaux. À l’inverse, les États absents du top 10 continuent de faire face à des barrières qui limitent la circulation de leurs ressortissants.

Top 10 des passeports africains les puissants en 2026