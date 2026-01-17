Algérie : IShowSpeed expulsé du stade Nelson Mandela, une mauvaise publicité mondiale

Le célèbre streameur américain Darren Jason Watkins Jr., mondialement connu sous le pseudonyme d’IShowSpeed, a vécu ce samedi 17 janvier 2026 une mésaventure inédite au stade Nelson Mandela de Baraki à Alger. Alors qu’il souhaitait assister au derby de la Supercoupe opposant le MC Alger à l’USM Alger, l’influenceur de 21 ans a été contraint de quitter les lieux après avoir été pris pour cible par des supporters. Cet épisode, survenu devant près de 49 millions de spectateurs connectés en direct, constitue la première expérience véritablement négative du jeune Américain dans une enceinte sportive depuis le début de ses pérégrinations internationales. L’incident soulève des questions sur l’accueil réservé aux personnalités médiatiques dans les stades algériens et pourrait affecter l’image du football local à l’échelle mondiale.

Un accueil hostile des ultras algérois envers le streameur américain

La soirée avait pourtant débuté sous les meilleurs auspices pour le créateur de contenu aux centaines de millions d’abonnés toutes plateformes confondues. Après avoir exploré les dunes majestueuses de Djanet et les étendues infinies du Sahara algérien durant les jours précédents, IShowSpeed avait rejoint la capitale pour poursuivre son immersion dans le pays. Les rues d’Alger lui avaient réservé un accueil chaleureux, marqué par l’enthousiasme débordant de ses admirateurs locaux venus nombreux à sa rencontre. La visite de la Grande Mosquée d’Alger avait notamment constitué un moment fort de son passage dans la ville, immortalisé devant son audience planétaire.

Le programme de cette journée particulière incluait une expérience footballistique au cœur d’un derby légendaire du championnat algérien. Le stade Nelson Mandela, théâtre de ce choc entre les deux formations de la capitale, semblait offrir une opportunité idéale pour mettre en lumière l’ambiance incomparable des travées algériennes. Les tifos spectaculaires et la ferveur caractéristique de ces rencontres auraient pu constituer une vitrine exceptionnelle pour le football national. Malheureusement, les événements ont pris une tournure radicalement différente dès l’arrivée du streameur dans l’enceinte sportive, lorsque des projectiles ont commencé à pleuvoir depuis les tribunes occupées par les groupes ultras.

Speed Does Africa : retour sur une tournée continentale sans précédent

Le jeune Américain originaire de Cincinnati avait annoncé fin décembre 2024 via ses réseaux sociaux le lancement d’un projet titanesque baptisé « Speed Does Africa ». Cette aventure prévoyait la traversée de vingt nations africaines en l’espace de vingt-neuf jours, avec une diffusion intégrale en direct sur YouTube et Twitch. La compagnie Expedia avait accepté de sponsoriser cette entreprise ambitieuse, témoignant de l’influence considérable du personnage auprès des jeunes générations du monde entier. L’annonce avait immédiatement enflammé les réseaux sociaux, cumulant plus de vingt-deux millions de vues en quelques heures seulement.

Le périple avait officiellement débuté en Angola le 29 décembre 2025, où le streameur avait passé plusieurs journées à découvrir la culture locale et à échanger avec ses admirateurs africains. Une anecdote savoureuse avait marqué cette première étape lorsqu’un habitant l’avait défié à une compétition de tractions sur une plage. Malgré son physique athlétique, IShowSpeed avait dû reconnaître sa défaite face à un adversaire pratiquant la callisthénie, avant de prendre sa revanche lors d’une course à pied. Les semaines suivantes l’avaient conduit au Rwanda puis au Kenya, où deux journées intenses de streaming avaient rassemblé des foules considérables. L’Éthiopie avait constitué sa dixième destination, précédant un passage remarqué en Égypte où il était devenu le premier créateur de contenu à diffuser en direct depuis les pyramides de Gizeh, un exploit technique et logistique salué par la communauté des streameurs. L’Algérie représentait ainsi sa treizième escale sur ce marathon continental.

L’incident du stade de Baraki : des répercussions pour l’image de l’Algérie

La situation s’est rapidement dégradée à l’intérieur du stade lorsque le jeune homme a tenté de s’approcher des tribunes pour capter l’atmosphère du match. Des bouteilles d’eau ont été lancées dans sa direction tandis que des supporters exigeaient qu’il cesse de filmer. Face à cette hostilité croissante, l’Américain n’a eu d’autre choix que de quitter précipitamment les lieux, visiblement bouleversé par ce rejet inattendu. Les images diffusées en direct montrent un IShowSpeed désemparé, s’interrogeant sur les raisons de ce traitement alors même que ses admirateurs algériens l’avaient accueilli avec tant de bienveillance dans les rues du pays.

Le paradoxe de cette situation n’échappe à personne : l’incident s’est produit dans un stade portant le nom de Nelson Mandela, figure universelle de la lutte contre l’apartheid et symbole mondial du combat antiraciste. Certains observateurs américains ont immédiatement interprété ces événements comme une manifestation de rejet liée à la couleur de peau du streameur, bien que cette lecture soit contestée par d’autres analystes. Il convient de souligner que lors de précédentes visites dans des ambiances réputées hostiles, notamment auprès des supporters de Boca Juniors en Argentine, le créateur de contenu n’avait jamais rencontré de difficultés comparables. Cette première expérience négative dans un stade intervient donc précisément en Algérie, une coïncidence malheureuse susceptible d’alimenter des controverses durables sur les réseaux sociaux.

La finale de la Supercoupe s’est soldée par une victoire du MC Alger grâce à une réalisation de Zakaria Naïdji, mais cet événement sportif risque d’être éclipsé par la polémique entourant le traitement réservé à l’influenceur. Ce dernier doit poursuivre son périple vers le Maroc où il assistera dimanche à la finale de la CAN 2025 opposant le pays hôte au Sénégal au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat. Cette prochaine étape offrira une occasion de comparer les conditions d’accueil entre les deux nations nord-africaines, sous le regard attentif de millions d’internautes à travers le monde.