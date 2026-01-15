Armement français : la Chine le confirme, un rafale a été abattu par le Pakistan

Dans la nuit du 6 au 7 mai 2025, le monde a peut-être échappé au début d’un conflit majeur, entre deux puissances nucléaires. En effet, des dizaines d’appareils ont été engagés par l’Inde et le Pakistan, dans une bataille aérienne d’ampleur. Plusieurs avions indiens auraient été détruits ce soir-là.

En effet, dès le lendemain, Islamabad a affirmé par voie de presse, avoir détruit quelques avions indiens, ce que New Delhi a rapidement contesté. Depuis, les versions étaient particulièrement contradictoire, avec des affirmations de part et d’autres, difficilement vérifiables.

Le Pakistan, affirme avoir détruit cinq appareils indiens

Le Pakistan a notamment affirmé avoir détruit cinq appareils indiens dont trois avions de type Rafale, de conception française. L’Inde elle, a nié et continue de nier. Les renseignements occidentaux penchent plutôt pour la version pakistanaise, quoique légèrement revu, puisque selon eux, ce sont deux appareils qui auraient pu être détruits.

La Chine, à travers un récent rapport, est venu apporter un nouvel éclairage. Dans ce document, Pékin assure qu’en 2024, l’un de ses chasseurs J-10C a remporté la toute première bataille de ce type d’appareil. Si le document ne cite pas le conflit en question, ni même la date, la lien avec l’affrontement indo-pakistanais ne fait, pour les experts en géopolitique, aucun doute.

Une victoire indirecte pour l’industrie militaire chinoise

Il s’agit, pour la Chine, d’une victoire indirecte. En effet, cette information confirme que les secteur aéronautique militaire chinois progresse. Les résultats sont plutôt bons et Pékin espère capitaliser pour développer ses relations commerciales avec d’autres forces d’Asie du Sud, dans l’idée de vendre son matériel et s’imposer comme une référence militaire, à l’export.

Reste que ces informations sont, pour le moment, des informations supposées. Personne n’est, à ce stade, en mesure qui de Pékin, Islamabad ou Delhi dit vrai. Un rapport à nuancer donc, notamment à l’heure ou les tensions internationales sont vives et la moindre donnée tangible à mettre à son actif est utilisée pour démontrer sa supériorité.

