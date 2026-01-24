Armement : la France s'équipe d'un blindé antidrones, le Serval Appui SCORPION

Les forces armées accélèrent leur transformation pour répondre à des menaces devenues plus rapides, plus diffuses et souvent numériques. Drones, guerre électronique, coordination en temps réel et mobilité renforcée redéfinissent désormais les priorités militaires. Cette évolution passe autant par les technologies embarquées que par l’organisation des unités sur le terrain. C’est dans cette dynamique que l’armée française déploie un nouveau véhicule blindé pensé dès l’origine pour opérer au cœur de ces nouveaux modes d’engagement.

Le Serval Appui, dernière déclinaison de la gamme SCORPION, marque une étape importante. Loin d’un simple véhicule de transport, il combine protection, mobilité et capacités numériques avancées, avec une entrée directe en service opérationnel.

France : le Serval Appui au cœur de la modernisation SCORPION

Conçu pour fonctionner en réseau avec les autres blindés de l’armée de Terre, le Serval Appui partage en continu les informations tactiques avec les Griffon, Jaguar et chars Leclerc rénovés. Cette interconnexion repose sur les systèmes numériques SCORPION, qui permettent aux équipages de disposer d’une vision commune du terrain.

Publicité

À bord, les caméras à 360 degrés et les capteurs thermiques offrent une surveillance permanente, de jour comme de nuit. La liaison satellite Syracuse IV renforce la continuité des communications, y compris lors de déploiements éloignés. Les radios tactiques CONTACT assurent la synchronisation entre les unités engagées, réduisant les délais de réaction.

Cette architecture transforme le blindé en poste de commandement mobile capable d’appuyer les décisions sur le terrain, tout en restant pleinement intégré aux chaînes de commandement existantes.

Industrie française KNDS Texelis et la réponse anti-drones

L’une des particularités du Serval Appui réside dans sa capacité à faire face aux drones, devenus omniprésents sur les champs de bataille. Le véhicule peut embarquer le système de brouillage BARAGE, destiné à perturber les liaisons de drones hostiles. Des modules dédiés à la guerre électronique ou à la protection NRBC peuvent également être ajoutés selon les missions.

Sur le plan industriel, le programme repose sur un partenariat piloté par KNDS France et Texelis. Le contrat portant sur 530 véhicules dépasse le milliard d’euros et mobilise plusieurs sites industriels, notamment à Satory, Roanne, Bourges et Limoges. Une trentaine de sous-traitants stratégiques, dont MBDA et Safran, fournissent capteurs, systèmes numériques et équipements spécialisés. L’objectif affiché reste la maîtrise nationale des composants clés.

Côté performances, le Serval Appui combine vitesse et endurance. Son moteur diesel de 375 chevaux lui permet de dépasser les 100 km/h sur route, avec une autonomie pouvant atteindre 800 kilomètres. Aérotransportable par A400M Atlas ou C-130 Hercules, il peut être projeté rapidement sur des théâtres d’opérations variés. Son châssis 4×4 et sa transmission automatique facilitent les déplacements sur des terrains difficiles, tandis que sa coque protège l’équipage contre les armes légères et les engins explosifs improvisés.

Avec trente exemplaires déjà livrés et plusieurs centaines en production jusqu’au début des années 2030, le Serval Appui devient progressivement un élément central des unités françaises. Multifonctions, connecté et doté de capacités anti-drones, il montre une évolution de l’armement terrestre, où la technologie et l’industrie nationale se rejoignent pour répondre aux exigences opérationnelles actuelles.