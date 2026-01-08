En Ukraine, la guerre se poursuit, notamment marquée par de nombreux développement techniques et technologiques. Récemment, les forces ukrainiennes ont d’ailleurs confirmé que la Russie avait adapté ses drosses Shahed, d’origine iranienne, pour frapper plus efficacement des infrastructures civiles et militaires.

Pour parvenir à les rendre plus redoutables encore, l’armée russe intègre à ses drones, de nouveaux équipements les rendant plus difficiles à suivre et à intercepter, notamment lorsque la nuit tombe. Une capacit éà échapper aux systèmes de défense qui suscite de plus en plus d’inquiétude chez les ukrainiens, alors que les forces du Kremlin continuent d’avancer sur le terrain.

Des drones Shahed revus et optimisés par l’armée russe

Plus spécifiquement, les drones Shahed sont équipés de dispositifs infrarouges, spécifiquement conçus pour perturber les capteurs de même nature. Ils arrivent en fait à brouiller les systèmes optiques. Résultat, les frappes préventives sont beaucoup plus complexes, les armes défensives ne sachant plus vraiment ou frapper.

Seuls les systèmes de défense les plus avancés, dotés de caméras thermiques (ou, à défaut, de filtres adaptés) seraient en mesure de réagir. Résultat, l’armée ukrainienne doit à nouveau investir pour développer le matériel terrain, obligeant ainsi à des dépenses importantes pour rester moderne et compétitive.

Kiev compte sur Washington pour mettre fin à la guerre

Plus que jamais, la question de la paix doit être rêglée par les États-Unis, la Russie et l’Ukraine. Les chiffres ne jouent clairement pas en faveur de Kiev, qui 2022 mis à part, n’a jamais autant perdu de terrain qu’en 2025. Face à l’urgence militaire, Kiev compte ainsi sur Washington pour accentuer la pression sur Moscou, dans l’espoir de parvenir à un accord qui respecte ses volontés, notamment territoriales, alors que le Kremlin semble prêt à continuer d’avancer. Les prochains mois s’annoncent décisifs et pourraient aider à ce que des avancées diplomatiques notables soient effectuées, malgré un contexte international des plus tendus.