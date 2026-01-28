Assemblée nationale du Bénin : La dernière rencontre des députés de la neuvième législature

Les élus de la neuvième législature sont invités par le président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou pour des travaux de séance plénière au siège de l’institution les mercredi 28, jeudi 29 et vendredi 30 Janvier 2026. Ceci par un communiqué du secrétariat général administratif en date du 26 Janvier 2026 de référence B N° 01792 AN/SGA/SE mentionnant les points à l’ordre du jour outre la clôture annoncée de la session ordinaire, la deuxième en fonction de leur agenda réglementaire.

Au total douze points sont inscrits à l’ordre jour de ces travaux de trois jours. Ils apparaissent comme les priorités et axés entre autres sur l’examen du projet de loi portant prévention, prise en charge et élimination des infections au VIH et au Sida en République du Bénin, l’étude du projet de loi relatif à l’industrie du cinéma et de l’image animée en République du Bénin et celle concernant la loi portant modification de la loi n° 2022-09 du 27 juin 2022; modifiée et complétée portant loi organique sur la Cour constitutionnelle. A ces différents points, il faut ajouter l’examen du projet de loi portant modification de la loi n° 2024-26 du 17 juillet 2024 portant loi organique sur le Conseil économique et social, celui relatif au décret portant ratification de l’accord de prêt signé à Lomé, le 09 novembre 2023, entre la République du Bénin et la Banque Ouest africaine de Développement (BOAD) en vue de financement du projet de construction de trois (03) bassins de rétention; de collecteurs et de voies dans le cadre du Programme d’assainissement pluvial de Cotonou (PAPC) sans oublier l’étude du décret portant ratification du contrat de financement signé à Luxembourg le 29 décembre 2023 entre la République du Bénin et la Banque Européenne d’Investissement (BEI) dans le cadre du Projet d’Assainissement Pluvial des Villes Secondaires Phase II (PAPVS II). Les travaux prennent aussi en compte d’autres décrets à examiner dans le répertoire des accords de crédit sans perdre de vue la clôture de la deuxième session ordinaire. Une opportunité de rencontre pour se dire au revoir entre députés qui n’ont pas pu renouveler leur mandat et les éligibles pour la dixième mandature de l’institution