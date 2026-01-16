Bénin : Angélique Kidjo rencontre la presse après une mission UNICEF

Après les Vodun Days 2026, l’Ambassadrice de bonne volonté de l’UNICEF, Angélique Kidjo, a effectué une mission au Bénin du 12 au 14 janvier 2026. Cette visite a porté sur plusieurs programmes soutenus par l’UNICEF en faveur des droits de l’enfant, dans un contexte marqué par des vulnérabilités persistantes et par la réduction de l’aide publique au développement dans de nombreux pays. À l’issue de cette mission de terrain, l’artiste internationale a échangé avec les professionnels des médias béninois, ce 15 janvier 2026, à Cotonou.

Au cours de son séjour, Angélique Kidjo a parcouru plusieurs localités de l’intérieur du pays afin d’apprécier les actions menées dans les domaines de la santé, de la nutrition, de l’éducation et de la protection de l’enfance. Elle a souligné que cette mission lui a permis d’observer l’impact concret des programmes appuyés par l’UNICEF au bénéfice des enfants et des communautés. Selon elle, les résultats visibles sur le terrain témoignent d’une dynamique positive, malgré la persistance de la pauvreté et de la malnutrition infantile. « J’ai rencontré une femme, Hélène Wewe Tabo, qui m’a expliqué qu’elle doit parfois sauter un repas pour que ses enfants puissent manger et rester à l’école. Quand un enfant est malnutri, ce n’est pas seulement son corps qui est touché – c’est aussi son cerveau, son apprentissage et tout son avenir », a déclaré Angélique Kidjo, rappelant qu’elle n’a pas eu la chance de bénéficier de telles opportunités lorsqu’elle grandissait au Bénin. Elle a particulièrement salué les efforts du gouvernement avec les cantines scolaires. Même si ces efforts sont louables selon elle, il faudrait arriver à renforcer la gratuité de ces cantines scolaires au profit des enfants.

Ce fut le moment pour le représentant résident de l’UNICEF au Bénin, Ousmane Niang, de saluer la présence de l’Ambassadrice de bonne volonté aux côtés des équipes de l’organisation. Il a indiqué que cette visite a permis de renforcer les actions de plaidoyer en faveur de la réalisation des droits des enfants et de mettre en lumière les efforts conduits avec les autorités nationales et les partenaires. Il a également exprimé sa reconnaissance à l’endroit des médias pour leur appui constant à la diffusion des messages de l’UNICEF.

La directrice exécutive de la Fondation Batonga, Codu Diaw, est pour sa part revenues sur les principales étapes de la visite de la fondatrice Angélique Kidjo sur les sites d’intervention de la fondation. Elle a rappelé que le Bénin constitue le point de départ des actions de Batonga. À Savalou, l’Ambassadrice a pris part à l’inauguration d’une unité de transformation de produits agricoles au profit de plusieurs cercles d’affaires féminins. Codu Diaw a également évoqué les échanges avec des jeunes filles engagées dans les clubs de leadership de la fondation, qui illustrent, selon elle, les progrès réalisés en matière d’autonomisation économique et de prise de décision.

La directrice exécutive a souligné que les actions de la Fondation Batonga visent à renforcer l’autonomie financière des femmes et à améliorer les conditions de vie des ménages et des communautés. Elle a insisté sur l’impact des unités de transformation, qui permettent aux bénéficiaires d’accroître leur production et d’accéder à de nouveaux marchés. Cette mission de l’Ambassadrice de bonne volonté de l’UNICEF s’inscrit dans un contexte mondial marqué par des contraintes budgétaires croissantes