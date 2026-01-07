Bénin : ce que révèle la théologie du « Vodun » sur ses origines

A quelques heures de la célébration des « Vodun days », les autorités béninoises essaient d’éclairer l’opinion publique sur l’essence du « vodun » à la lumière de sa théologie. On retient donc que, le terme « Vodun » trouve son origine dans la langue adja, parlée au Bénin et au Togo. Il désigne une spiritualité ancienne, enracinée dans les civilisations du Golfe de Guinée et rattachée aux premières expressions spirituelles de l’humanité. Contrairement aux religions dites révélées, le Vodun repose sur une construction philosophique et théologique issue de l’observation de la Nature et de ses lois.

Cette spiritualité s’appuie sur une vision du monde selon laquelle tout émane d’un Être suprême, créateur de l’univers visible et invisible. Ce principe fondateur échappe à toute représentation humaine. Il demeure inaccessible, hors de portée de la perception, de la parole ou de l’interpellation directe. Cette inaccessibilité structure l’organisation spirituelle du Vodun.

La théologie Vodun distingue deux grandes catégories de créatures issues du Créateur. D’une part, les entités perceptibles, parmi lesquelles figurent la terre, l’eau, l’air, l’énergie, l’être humain, les animaux et les végétaux. D’autre part, les entités imperceptibles, composées notamment des esprits et des dons tels que la santé, la fortune, la connaissance ou la clairvoyance. Ces différentes formes d’existence obéissent à un ordre hiérarchique et interagissent selon des règles établies, communément désignées comme les lois de la Nature.

Dans la pratique, le Vodun ne se fonde ni sur l’adoration ni sur la dévotion au sens classique. Les rituels visent avant tout l’invocation et la sollicitation des forces spirituelles. Les croyants recherchent des dons et des bienfaits à travers l’intercession des entités Vodun, tandis que les initiés accomplissent les rites appropriés et procèdent aux offrandes nécessaires.

La conception de l’au-delà diffère également des schémas présents dans d’autres traditions religieuses. Les notions de paradis, d’enfer, de résurrection de la chair ou de réincarnation n’y trouvent pas place. À la mort, l’âme rejoint le monde des invisibles. Les personnes reconnues pour leur exemplarité morale et sociale accèdent, après leur disparition, au rang d’ancêtres de référence. Ces figures occupent une place centrale dans la vie familiale et spirituelle, à travers des espaces dédiés au culte ancestral.

Parmi les dons issus du Créateur figure le Fá, connu sous diverses appellations telles que Sororu, Gobi Kombu ou Gooba. Il correspond au don de clairvoyance et permet d’éclairer le passé, le présent et l’avenir. Sa maîtrise suppose une initiation rigoureuse et un apprentissage spécifique. La consultation du Fá s’effectue selon des rites codifiés, réservés à ceux qui en détiennent la compétence.

Lorsque cette divination s’étend à l’avenir collectif, elle prend le nom de Tòfá dans le sud du Bénin, ou d’Ilú Ifá dans l’aire yoruba. Le Tòfá éclaire la communauté ou la nation sur les tendances à venir, qu’elles soient économiques, climatiques, sécuritaires, sanitaires ou sociales.

À l’issue de cette consultation, des prescriptions visent à préserver l’équilibre, la stabilité et la prospérité de la collectivité. À travers ses fondements philosophiques et ses pratiques, le Vodun s’affirme ainsi comme une spiritualité structurée, fondée sur l’harmonie entre l’humain, la Nature et le monde invisible, fidèle à une tradition ancienne transmise et théorisée au fil des générations.