Bénin : ces grands noms qui disparaissent du Parlement après les élections

La 10e législature béninoise s’apprête à démarrer le 8 février prochain dans un contexte inédit : près de la moitié des députés sortants ne feront pas leur retour au Parlement. Sur les 109 sièges de la 9e législature, 52 députés n’ont pas réussi à se faire réélire ou n’ont pas été candidat, tandis que 57 autres conservent leur mandat, portant le taux de renouvellement à 47,7 %. Un chiffre sans précédent depuis l’avènement du régime parlementaire en 1991.

Proclamés le 19 janvier dernier par la Cour constitutionnelle, les résultats des élections législatives du 11 janvier confirment la domination de la majorité présidentielle : l’Union progressiste le Renouveau (UP-R) remporte 60 sièges, le Bloc républicain (BR) 49. Ces deux formations, seules à remplir les conditions constitutionnelles pour l’attribution des sièges, concentrent l’ensemble des élus de cette législature.

Parmi les députés qui ne reviendront pas, plusieurs noms marquent les esprits. Certains ont été des figures incontournables du Parlement depuis plusieurs législatures, comme Justin Agbodjèté (Parlement depuis la 3e législature), Eric Houndété, Arifari Bako, Issa Salifou, Lazare Sèhouéto, Basile Léon Ahossi, Victor Topanou, Malick Séibou Gomina, Charles Toko, Eustache Akpovi, Nourénou Atchadé, Rosine Dagniho et Natacha Kpotchan. Même des députés récemment positionnés comme Nicaise Fagnon n’ont pas pu se faire réélire.

Si certains sortants disparaissent, d’autres vétérans confirment leur longévité dans l’hémicycle. Barthélémy Kassa, Sossou Dakpè, Sofiath Schanou, Edmond Agoua, Benoit Dègla, Domitien N’Ouémou, Augustin Ahouanvoèbla, Gérard Gbénonchi, Abdoulaye Gounou et Mathias Kouwanou, alias Akoma, poursuivent leur mandat.

Par ailleurs, les législatives de janvier 2026 marquent le retour de plusieurs anciens députés partis du Parlement depuis quelques années. Claudine Prudencio, Boniface Yèhouétomè, Cyriaque Domingo, Joseph Anani, Antoine N’Da, Charles Gagnon et Jean-Eudes Okoundé rejoignent à nouveau l’Assemblée pour la 10e législature, tandis que six députés issus de la précédente opposition (LD) — Michel Sodjinou, Constant Nahum, Léansou Do Régo, Dénise Hounmènou, Chantal Adjovi et Joël Godonou — ont été repositionnés sur les listes UP-R et BR, et ont réussi à reconquérir leurs sièges. Ces résultats traduisent non seulement un renouvellement significatif des élus, mais également la fin de certains parcours parlementaires emblématiques, faisant de la 10e législature un tournant historique pour le Parlement béninois.