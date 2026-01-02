Bénin : colère d'une famille contre la police après la mort d’un père le 1er janvier

La fin de la soirée du 1er janvier 2026 à Abomey-Calavi a tourné au drame pour une famille locale. Vers 23 h, un jeune père a perdu la vie sur la piste cyclable entre le carrefour Togoudo et celui de l’IITA. Selon des témoins, la victime revenait d’une fête à Godomey et roulait à vive allure lorsqu’elle a perdu le contrôle en tentant d’éviter d’autres engins sur la voie, avant de percuter violemment le sol.

Famille en colère face à la police à Abomey-Calavi

D’après les témoignages recueillis sur place et relayés par Banouto, les proches ont dû eux-mêmes retirer le corps et la moto de la piste cyclable, alors que la police semblait prioriser la saisie de l’engin. Les riverains expliquent qu’un agent aurait projeté la moto au sol, endommageant son rétroviseur et son clignotant, ce qui a encore renforcé la colère de la famille.

Indignation des proches face à l’intervention policière

Toujours selon des témoins, l’arrivée de renforts policiers à bord d’un véhicule bâché n’a pas suffi à apaiser les tensions. La famille, soutenue par d’autres personnes présentes, a exprimé son indignation contre la gestion de l’accident par les forces de l’ordre, qui, d’après eux, ne se seraient pas concentrées sur l’évacuation du corps.

Publicité

La victime, qui laisse derrière elle deux enfants, a été retirée de la piste cyclable avec sa moto par ses proches à 00h44. L’inhumation se fera ensuite au cimetière selon la tradition musulmane.