10è législature au Bénin : l’opposition absente !

Le paysage politique béninois renoue avec une configuration qu’il a connue il y a quelques années. À l’issue des élections législatives dont les résultats provisoires ont été publiés ce week-end par la Commission électorale nationale autonome (Cena), l’Assemblée nationale issue du scrutin de 2026 sera exclusivement composée de formations proches du pouvoir. Comme en 2019, aucun parti d’opposition n’y fera son entrée.

Pour la deuxième fois, le Parlement béninois se présentera sous une forme unicolore sauf changement majeur. Les 109 sièges en jeu ont été attribués à deux formations de la mouvance présidentielle qui ont dépassé le seuil d’éligibilité : l’Union progressiste le renouveau (UP-R), obtient 60 députés, et le Bloc républicain (BR), crédité de 49 sièges.

Principale force d’opposition engagée dans la compétition sans alliance, le parti Les Démocrates n’est pas parvenu à franchir le seuil électoral requis pour l’attribution des sièges selon les grandes tendances annoncées par la CENA. Avec un score national estimé à environ 17 % et près de 450 000 suffrages exprimés en sa faveur, la formation n’a pas atteint les 20 % exigés dans les 24 circonscriptions électorales. Ce résultat la prive de toute représentation parlementaire.

Cette absence de députés d’opposition place Les Démocrates dans une situation comparable à celle de 2019, année au cours de laquelle l’opposition n’avait pas pris part au scrutin législatif. À l’époque déjà, l’Assemblée nationale avait été qualifiée de monocolore. Sept ans plus tard, l’Assemblée nationale retrouve une configuration exclusivement dominée par la mouvance présidentielle après la 9è législature marquée par le retour de l’opposition au Parlement.

Privé d’élus à l’Assemblée nationale et absent des élections communales organisées simultanément, le parti d’opposition ne participera pas non plus à l’élection présidentielle prévue le 12 avril prochain, son dossier de candidature ayant été déclaré irrecevable par la Cena.

Selon les chiffres communiqués par l’organe électoral, le taux de participation s’établirait à 36,7 %, un niveau comparable à celui enregistré lors du précédent scrutin législatif. Les résultats définitifs sont attendus dans les prochaines heures. Quant aux élections communales tenues le même jour, leurs résultats sont toujours en cours de compilation.