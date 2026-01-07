Bénin : Consulter la liste complète des Membres de Postes de Vote

En application de la décision n° 001_/CENA/PT/RAP/DGE/SP de l’année 2026, le Président de la Commission électorale nationale autonome (CENA) porte à la connaissance du public la liste complète des Membres de Postes de Vote (MPV) désignés dans le cadre des élections législatives et communales prévues pour le 11 janvier 2026.

Les personnes concernées ont été régulièrement nommées conformément aux dispositions constitutionnelles, légales et réglementaires en vigueur, à l’issue des délibérations du Conseil électoral en sa séance du 6 janvier 2026. La liste officielle est consultable sur la plateforme dédiée de la CENA à l’adresse : https://erecrutement.cena.bj/

Les membres nommés seront individuellement informés par message SMS de leur désignation ainsi que des modalités relatives aux sessions de formation obligatoire précédant leur prise de fonction.